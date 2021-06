Saldi estivi al via il 3 luglio, Lanza (Federmoda) spiega la scelta della Regione

Altri articoli in Confcommercio

martedì, 1 giugno 2021, 13:25

A partire da oggi, come noto, è possibile ritornare a consumare all'interno di bar, pasticcerie, ristoranti e simili e non solamente ai tavoli all'aperto

lunedì, 10 maggio 2021, 13:10

Presentato il progetto di Confcommercio e Centro commerciale naturale Massa da Vivere: ecco l'elenco completo delle attività aderenti

giovedì, 29 aprile 2021, 17:29

E’ questa l’essenza della campagna mediatica lanciata congiuntamente da Confcommercio e Confesercenti, attraverso i rispettivi sindacati dei pubblici esercizi Fipe e Fiepet, all’insegna del motto “Aperti per non chiudere più”, in concomitanza con il primo maggio, festa internazionale del lavoro

giovedì, 22 aprile 2021, 14:12

In un mondo che viaggia veloce sul Web e sui Social, la presenza digitale per un territorio che vuol fare turismo è fondamentale. Da questo principio, Confcommercio Lucca&Massa Carrara e Federalberghi Costa Apuana hanno organizzato un percorso che porterà ad un'analisi e un miglioramento dell'eco sistema digitale della Riviera Apuana

lunedì, 19 aprile 2021, 15:18

"Inaccettabile pensare di riaprire i ristoranti anche al chiuso, peraltro solo a pranzo, soltanto a partire dall'1 giugno". Lo dice a chiare lettere Confcommercio Imprese per l'Italia - Province di Lucca e Massa Carrara

sabato, 17 aprile 2021, 12:54

Le criticità evidenziate dall'associazione: esclusi i locali senza spazi all'aperto, prematuro specie in collina e in montagna far mangiare le persone solo fuori e oltremodo penalizzante la conferma del coprifuoco alle 22