Via allo smart-working negli sportelli pubblici: esulta Confcommercio

martedì, 28 settembre 2021, 14:53

Esprime soddisfazione Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nel valutare la decisione del Governo di decretare la ripresa del lavoro in presenza a partire dal 15 ottobre all'interno delle pubbliche amministrazioni.



"Un segnale importante – affermano il presidente Rodolfo Pasquini e la direttrice Sara Giovannini – intanto dal punto di vista simbolico, perché segna un altro importante passo verso il graduale ritorno ad una completa normalità del nostro Paese dopo oltre un anno e mezzo di emergenza covid e tutto ciò che essa ha comportato a livello sanitario, economico, lavorativo e sociale".



"Ma non si tratta solo di questo – proseguono il presidente e la direttrice -: come abbiamo già avuto modo di dire in passato, aziende e uffici aperti e personale al lavoro al loro interno significano colazioni nei bar, pranzi durante la pausa e in linea generale quel flusso di persone che aiuta una città ad essere viva e vissuta. E le ricadute del lavoro da remoto non investono solo i pubblici esercizi, ma anche altri tipi di attività. E' normale infatti che chi siede tutto il giorno davanti a un computer, troverà naturale effettuare i propri acquisti attraverso uno dei tanti portali dell'e – commerce, piuttosto che vestirsi e uscire".



"La modalità dello smart working – chiudono Pasquini e Giovannini – ha avuto indubbiamente un suo senso nel momento del lockdown, per evitare la paralisi completa degli enti pubblici e delle aziende private. Ma in questa fase in cui i contagi sono ridotti al minimo, ormai non ha più senso di rimanere in piedi".