Chiusura locali a mezzanotte, Ciuffi (Confcommercio): "Metodi e misure sbagliati, si prenda esempio dal passato"

mercoledì, 19 gennaio 2022, 12:41

A seguito della presa di posizione del comitato dei residenti del centro storico di Massa sulla questione dell'ordinanza firmata dal sindaco Francesco Persiani che impone a tutti i locali del territorio comunale la chiusura a mezzanotte, il presidente provinciale di Confcommercio Bruno Ciuffi coglie l'occasione per esprimere alcune considerazioni sull'argomento che tanto sta facendo discutere.



"I vandalismi e i danneggiamenti – dice Ciuffi – non sono direttamente imputabili agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali citati nell'ordinanza, ancor di più se si tiene conto che l'ordinanza stessa sia stata estesa all'intero territorio comunale. E quindi a zone che da questi fatti sono completamente slegate non solo temporalmente, ma anche geograficamente. Prova di questo sono fatti di cronaca avvenuti lontani dai locali e in pieno giorno o nel cuore della notte, quando tutte le attività sono chiuse".



"Abbiamo degli esempi – prosegue il presidente provinciale di Confcommercio – di come si siano combattuti questi fenomeni di risse e vandalismi, sia all'interno delle nostre mura cittadine che all'esterno. A Massa abbiamo già vissuto in passato una escalation di questo tipo, dall'epilogo purtroppo ben più tragico. Nel 2013 e anche in seguito ci sono state indagini, arresti e condanne per fatti di quel tempo, nella piena tutela dei residenti e senza però che venisse colpito il tessuto commerciale. E ancora adesso, tanto per rimanere all'attualità, a Milano c'è un sindaco che di fronte a fatti violenti annuncia l'assunzione di 500 nuovi agenti di polizia municipale e la installazione mirata di telecamere, senza che venga chiuso alcun locale".



"Tornando all'ordinanza – conclude Ciuffi -, ci troviamo costretti nostro malgrado a ribadire come uno degli aspetti più gravi sia il metodo scelto dal sindaco che, prima ancora di decidere se le misure sul piatto fossero giuste o meno, le ha adottate senza un confronto e una condivisione con chi il mondo del commercio lo conosce bene e lo vive sulla propria pelle, e con chi dedica la propria vita a cercare di fornire un contributo affinché i problemi possano essere affrontati e risolti".