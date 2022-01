Confcommercio



"Parola di Confcommercio": al via il 10 gennaio la nuova rubrica su Noi Tv

giovedì, 6 gennaio 2022, 19:47

Prende il via lunedì 10 gennaio su Noi Tv "Parola di Confcommercio", una nuova rubrica lanciata in collaborazione fra l'associazione di Palazzo Sani e l'emittente televisiva. Venti appuntamenti con cadenza settimanale, ogni lunedì alle 20 – in mezzo ai due tg delle 19,30 e delle 20,30 – che vedrà Confcommercio spaziare di volta in volta su argomenti vari collegati al mondo del commercio. Uno spazio dedicato alla presentazione dei tanti servizi che l'associazione offre agli imprenditori associati, ma anche all'analisi dei tanti temi di attualità che investono i comparti del commercio, del turismo e dei servizi su tutti i territori di competenza di Confcommercio: dalle città di Lucca, Viareggio, Massa e Carrara, per arrivare alle aree della Piana di Lucca, della Valle del Serchio, della Versilia e della Lunigiana.

"In primo luogo – affermano il presidente Rodolfo Pasquini e la direttrice Sara Giovannini – intendiamo ringraziare l'emittente Noi Tv ed in modo particolare il suo direttore Giulio Del Fiorentino, per l'attenzione e l'interesse da subito dimostrati per questa iniziativa. I nostri obiettivi legati a questa rubrica sono principalmente due: da una parte, far sentire ancora più costante, anche attraverso il mezzo televisivo, la vicinanza di Confcommercio a tutti i propri associati. Dall'altra, far conoscere più da vicino al mondo esterno la nostra associazione, una realtà articolata per territori e servizi erogati".

Gli ospiti della prima puntata, in programma come detto lunedì 10 gennaio alle 20, saranno il presidente interprovinciale Rodolfo Pasquini, il presidente provinciale di Massa Carrara Bruno Ciuffi e il presidente di Viareggio Piero Bertolani.