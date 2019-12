Cronaca



Arpiola di Mulazzo, i bambini delle scuole elementari donano il presepe ai carabinieri

mercoledì, 18 dicembre 2019, 16:38

Questa mattina i bambini della scuola elementare “Livio Galanti” di Arpiola di Mulazzo hanno consegnato ai carabinieri della locale stazione un presepe natalizio realizzato con le loro mani. L’iniziativa si inserisce in un più ambio progetto portato avanti dall’istituto e che ha visto coinvolti i carabinieri della stazione di Arpiola di Mulazzo, la dirigenza ed il corpo docenti della scuola ed in particolare la coordinatrice prof.ssa Luciani Francesca. Nelle ultime settimane i bambini di tutte le classi dell’istituto hanno dato il loro contributo alla realizzazione del presepe che proprio da oggi è ben visibile all’interno della stazione dei carabinieri, istituzione a cui i bimbi hanno deciso di donare la loro opera.

Per la consegna ufficiale erano presenti in caserma tutti i bambini dell’istituto, per un totale di circa 70; particolarmente emozionante è stato il momento in cui i bambini, accompagnati dalla note della tromba suonata da un loro ex compagno, Filippi Stefano, oggi alle superiori, hanno cantato l’Inno d’Italia con vero trasporto ed entusiasmo.

Tutta la visita è stata caratterizzata da grande partecipazione e curiosità, in particolare quando i bambini hanno potuto ammirare da vicino le auto dei carabinieri; per l’occasione, infatti, sono state esposte l’Alfa Romeo Giulietta dell’Arma, in dotazione ai Nuclei Radiomobili, la Jeep Renegade, in dotazione alle stazioni carabinieri che operano in territori impervie e la motoslitta in uso alla stazione di Zeri, usata sulle piste da sci. I bimbi, uno alla volta, sono anche potuti salire a bordo dei mezzi dell’Arma e hanno provato l’emozione, anche solo per un istante, di essere carabinieri talaltro ricevendo in dono dei piccoli gadget: quaderni, penne, matite, con lo stemma Araldico dell’Arma dei Carabinieri.

I piccoli studenti hanno posto molte domande ai militari dell’Arma i quali hanno cercato di soddisfare tutte le loro curiosità. Diversi i bambini e le bambine che si sono dichiarati aspiranti carabinieri spinti forse anche dall’emozione di vivere una giornata così speciale.

Il comandante della stazione carabinieri di Mulazzo, luogotenente Rocco Surace, ha ringraziato i ragazzi della scuola ed il corpo insegnanti, ai quali ha consegnato il calendario storico dell’Arma, per il dono ricevuto ed ha espresso la sincera gratitudine dei Carabinieri, sottolineando ai ragazzi che quello compiuto è un gesto piccolo ma ricco di significato con cui hanno testimoniato il loro senso civico, di legalità e di vicinanza alle Istituzioni dello Stato, valori che anche da grandi dovranno confermare fornendo alla società, ognuno nel proprio ruolo, il loro contributo civico da cittadini. Le insegnanti, invece, hanno ricordato ai bambini che i Carabinieri sono uomini e donne che lavorano ogni giorno per la sicurezza dei cittadini e che in loro troveranno sempre un saldo punto di riferimento in particolare nelle situazioni di difficoltà.

I ragazzi al termine della visita sono risaliti a bordo del loro scuolabus ed hanno fatto rientro in classe, felici della giornata trascorsa a fianco dei carabinieri e fieri di aver fatto anche loro qualcosa per supportare chi ogni giorno lavora per la loro sicurezza.