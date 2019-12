Cronaca



Avviati i lavori per la messa in sicurezza del ponte in ferro di Gronda

venerdì, 20 dicembre 2019, 09:50

Sono iniziati i lavori al vecchio ponte di ferro di Gronda, da molti anni in condizioni di instabilità e pericoloso per chi lo utilizzava. Si tratta di una passerella pedonale lunga una ventina di metri, unico collegamento tra la strada ed alcune abitazioni dove risiedono diverse persone, tra cui anziani e bambini; in estate è utilizzato anche dai molti massesi o turisti che visitano le bellezze naturalistiche di Massa. Il comune di Massa nel corso degli anni ha effettuato un monitoraggio costante, ma nonostante le sollecitazioni dei residenti fino ad oggi non era stato effettuato alcun lavoro risolutivo.

Grazie all’interessamento di Giorgia Garau, delegata alla montagna dell’amministrazione del sindaco Francesco Persiani, e al settore Lavori Pubblici, è stato dato il via al sostanzioso intervento di messa in sicurezza da circa 80 mila euro.

Lo spiega l’assessore Marco Guidi: “la situazione non poteva protrarsi ancora mettendo a rischio l’incolumità dei residenti. Non andiamo semplicemente a riparare l’infrastruttura, ma verrà fatta una sostituzione totale del ponte pedonale. Si procederà in due fasi: attualmente è iniziato il consolidamento delle fondazioni, poi a gennaio si passerà alla rimozione e al successivo riposizionamento. Una volta terminato, sarà risolta una criticità importante per diverse famiglie che per anni, per uscire o rientrare a casa, sono state costrette ad attraversare una struttura arrugginita e pericolante”.