Cronaca



Ciclista muore investito da un'auto

martedì, 24 dicembre 2019, 17:46

La vigilia di Natale si macchia di un'altra vittima sulle strade della provincia di Massa Carrara. Dopo il tragico incidente di stamani ad Aulla (leggi qui), oggi pomeriggio, intorno alle 15.45, un ciclista ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto a Massa, proprio davanti al cinema multisala Splendor.



Tutta da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Pare comunque che i sanitari abbiano tentato di rianimare il ciclista per circa 40 minuti sul posto. Intervenute ambulanze e automedica, vigili del fuoco e carabinieri.



Il conducente dell'auto, sulla trentina, è stato portato all'ospedale Noa di Massa, in codice giallo, in stato di choc. Strada ancora chiusa per i rilievi.