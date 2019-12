Cronaca



Code di un'ora all'ingresso di Carrara per i lavori di manutenzione stradale partiti stamani

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:15

di vinicia tesconi

Automobilisti inferociti, commercianti delusi, cittadini residenti o transitanti per il centro di Carrara, sconcertati. Da stamani: 23 dicembre, antivigilia di Natale, ultimo giorno di scuola per gli studenti, penultimo frenetico giorno di shopping natalizio, per di più lunedì cioè giorno del mercato settimanale di Carrara, la sola via di ingresso al centro di Carrara è parzialmente ostruita dal cantiere che deve provvedere alla manutenzione del manto stradale.

Un'ostruzione particolarmente penalizzante perché collocata nel punto in cui il viale XX Settembre, la principale via di accesso al centro, già si restringe strutturalmente di suo, disegnando anche la curva più pericolosa di tutti gli otto chilometri del suo percorso, costringendo abitualmente gli automobilisti a rallentare e a disporsi, al massimo, su tre corsie:due in entrata e una in uscita. Il tratto iniziale (per chi va dal mare ai monti) della salita di San Ceccardo, è l'ultimo tratto del viale XX settembre e, da sempre, ha problemi di manutenzione del manto stradale perché orlato da due file di maestosi pini marittimi risalenti agli inizi del secolo scorso quando il viale venne costruito.

Ciclicamente, tutte le amministrazioni che hanno governato la città hanno dovuto predisporre interventi per livellare le parti esterne della carreggiata e i marciapiedi danneggiati dalle radici delle piante. Nessuno, però, prima dell'attuale amministrazione pentastellata, aveva pensato di far partire i lavori proprio a due giorni dal Natale. Fiumi di polemiche e di maledizioni hanno cominciato a scorrere sui social da parte delle moltissime persone rimaste incolonnate per quasi un'ora da Fossola o bloccate nel centro, che hanno fatto il paio con quelle sollevate dalla decisione di due settimane fa, di chiudere il parcheggio del comune per fare i lavori di ristrutturazione nella sala di rappresentanza danneggiata da infiltrazioni d'acqua - decisione poi parzialmente rivista in seguito allo sdegno di cittadini e commercianti.

Qualcuno ha fatto notare la palese incongruenza dell'amministrazione che da un lato ha speso soldi per far realizzare un video promozionale di alto livello che richiami visitatori in centro, chiedendo a tutti i cittadini di spammare il messaggio il più possibile per il bene della città e dall'altro sceglie il momento meno opportuno per fare lavoro che avrebbero potuto tranquillamente partire tra tre giorni, causando un disagio e una limitazione che, con la velocità di diffusione della notizia in rete, dissuaderà, piuttosto che convincerà, gli indecisi dell'ultim'ora dall'andare in centro a completare i loro acquisti.

E il gesto "magnanimo" voluto dall'amministrazione grillina, di concedere un'ora di parcheggio gratis - solo in alcuni stalli, sia chiaro - negli ultimi giorni di compere natalizie per invogliare i clienti a scegliere Carrara, acquista adesso il sapore di una beffa per tutti coloro che l'ora che avevano a disposizione l'hanno persa stando in coda. E il video che, con tagli sapienti di inquadrature e con l'oggettiva bellezza della città, la fa quasi competere con Times Square, assume, inevitabilmente, un tratto comico. Tragicomico, in realtà. E buon Natale.