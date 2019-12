Dalla sagra della cotoletta alla festa della Befana, Torano è borgo-attrazione

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:27

La Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori di Massa Carrara, sezione Carla Calevro ha un nuovo presidente: il dottor Piero Bianchi che è stato eletto dal nuovo consiglio direttivo provinciale per il triennio 2019-2021

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:19

L’associazione CA.TE.RI.NA., con sedi a La Spezia, San Miniato (PI) e Aulla Lunigiana (MS), da sempre in prima linea contro ogni forma di violenza e che si impegna in progetti dedicati alle fasce deboli della società, alla salvaguardia dell’ambiente e ai diritti degli animali, è fra le tre associazioni che...

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:06

Per il periodo delle feste di Natale, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Paolo D’Attilio, ha determinato di adottare un piano di potenziamento dei controlli di sicurezza in ambito provinciale, attraverso un pianificato e coordinato impiego di tutte le risorse disponibili delle forze di...

giovedì, 19 dicembre 2019, 17:54

Una festa con dolci, regali, musica e tanto divertimento ieri pomeriggio alla Casa di Riposo Ascoli. Un'iniziativa organizzata dall'Associazione per i diritti degli anziani (Ada) di Massa e Montignoso per donare qualche ora di svago e una vera atmosfera natalizia agli anziani ospiti della struttura

giovedì, 19 dicembre 2019, 17:30

Ad allestirlo l’associazione “Un cuore un mondo” con gli alunni della Scuola San Filippo Neri di Massa

giovedì, 19 dicembre 2019, 17:24

La notizia principale è che la Provincia di Massa-Carrara, dopo diversi anni, torna ad approvare un bilancio nei termini canonici entro l’anno precedente