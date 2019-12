Discarica di veicoli a cielo aperto: denunciati quattro senegalesi abusivi

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:15

Da stamani: 23 dicembre, antivigilia di Natale, ultimo giorno di scuola per gli studenti, penultimo frenetico giorno di shopping natalizio, per di più lunedì cioè giorno del mercato settimanale di Carrara, la sola via di ingresso al centro di Carrara è parzialmente ostruita dal cantiere che deve provvedere alla manutenzione...

domenica, 22 dicembre 2019, 10:07

Chi di ruspa ferisce, di ruspa perisce: potrebbe essere l'ultimo aggiornamento di un proverbio antico ma sempre attuale che riassume quanto accaduto la scorsa notte a Romagnano, vicino a Massa

sabato, 21 dicembre 2019, 19:02

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato una ordinanza cautelativa di “non utilizzo per uso umano (alimentare e igiene della persona) dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto” che serve la frazione di Bedizzano e zone limitrofe

sabato, 21 dicembre 2019, 13:10

Dopo un mese di serrate indagini, i carabinieri hanno identificato e arrestato l’autore di una violenta rapina avvenuta a metà novembre in pieno centro città, che ha visto vittima una donna di 47enne

sabato, 21 dicembre 2019, 09:36

Il nuovo presidente del LILT (lega italiana per la lotta contro i tumori) di Massa Carrara, dottor Pietro Bianchi, presenta il nuovo consiglio direttivo provinciale

venerdì, 20 dicembre 2019, 18:50

Insieme ai 10.000 mq espositivi di camper e accessori di Tour.it e alle eccellenze territoriali di TOURismo in Libertà arriva Trek&Ways: il primo appuntamento italiano dedicato ai Cammini presenterà attività outdoor dedicate e un ricco calendario di incontri a cura di notissimi testimonial nazionali ed internazionali