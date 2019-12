Divieto di avvicinamento alla moglie per stupro: indagato 41enne carrarese

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 18 dicembre 2019, 09:04

Si è svolta sabato 14 dicembre in Piazza 2 Giugno a Carrara l’iniziativa “Giochiamo in sicurezza: giornata di sensibilizzazione e prevenzione dai rischi”, dedicata alla promozione e conoscenza delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile del comune di Carrara e finalizzata a sostenere l’adozione di comportamenti sicuri per sè e...

martedì, 17 dicembre 2019, 16:06

Il complesso fieristico cittadino dedica il primo weekend dell'anno agli appassionati cinofili: in mostra oltre 200 razze canine

martedì, 17 dicembre 2019, 11:47

“Un grande orgoglio per me riprendere il tour promozionale del mio ultimo libro – dichiara Marina Pratici – da una capitale europea come Madrid e da un luogo come lo spazio espositivo Captaloona Art, una piattaforma creativa in grado di ospitare ogni sorta di progetto, nata dalla passione per le...

lunedì, 16 dicembre 2019, 19:36

In prossimità delle festività natalizie, la Polizia di Stato ha sensibilmente implementato l’attività ed i servizi sul territorio della provincia, garantendo una presenza continua e capillare su tutta la provincia finalizzata, principalmente, alla prevenzione di fatti e comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad ingenerare qualsiasi forma di allarme sociale

lunedì, 16 dicembre 2019, 19:34

Il soccorritore alpino della Stazione di Carrara e Lunigiana dopo una militanza che risale alla fine degli anni Settanta, ha ottenuto dal CNSAS il riconoscimento di Socio Emerito

lunedì, 16 dicembre 2019, 11:45

Entro il primo trimestre del 2020 sarà pronto il piano degli interventi. Regione e Ministero stanziano 25,5 milioni