Cronaca



Famiglia in difficoltà dopo un incendio: le sardine di Massa lanciano un appello di solidarietà

lunedì, 30 dicembre 2020, 10:11

Servono vestiti, asciugamani e biancheria in genere per la famiglia composta da due donne e un bambino di sei anni rimasti privi di tutto a causa di un incendio che il 18 dicembre ha devastato la loro abitazione nel centro di Massa. L’appello, rivolto a tutta la cittadinanza, è partito da Daniele Tarantino e Valeria Aurino, due dei principali promotori del movimento delle sardine a Massa: “Nel ringraziare sentitamente le persone dal nobil cuore che in questi giorni di festività natalizie si sono prodigate nell'offrire capi di vestiario, asciugamani, giocattoli alla famiglia colpita dalla tragedia,rinnoviamo la richiesta di aiuto: capi di vestiario per donne, taglie 38/ 40 e 42/44; scarpe numero 38; per il bambino di 6 anni scarpe numero 30. Gift card, buoni spesa, giocattoli sono ben accetti. I punti raccolta sono: Bar "La Perla" via San Sebastiano in Galleria Da Vinci; Confimpresa sempre in Galleria Da Vinci, n.49, attivi tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle 9.30 alle 20.”. L’appello delle Sardine è “Non lasciateci soli”.