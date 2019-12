Cronaca



Flop totale della pista di ghiaccio di Marina: la peggiore di sempre a detta dei residenti e della Lega

giovedì, 19 dicembre 2019, 10:11

di vinicia tesconi

Doveva aprire l’8 dicembre, ma, dopo vari rinvii ha aperto il 15: più o meno come l’anno scorso quando, con la stessa serie di non meglio chiariti intoppi – tipo un’improvvisa latitudine tropicale piazzata solo su Marina di Carrara come la nuvola di Fantozzi - finì con l’aprire il 18.

Doveva avere, novità di quest’anno, delle bellissime tribune laterali per permettere alla folla di turisti che avrebbe richiamato di poter ammirare le evoluzioni sul ghiaccio di inesperti pattinatori e gli spettacoli di professionisti che a più riprese avrebbero animato la pista.

Doveva essere circondata da un piccolo mercatino di Natale per creare una bella atmosfera natalizia invece è delimitata da blocchi di cemento imposti da un incomprensibile piano per la sicurezza che, essendo abbandonati lì da tempo, sono diventati ricettacolo di immondizia, escrementi e degrado vario.

Doveva anche essere un cadeau di Natale che il presidente di Nca, Costantino, faceva alla città ma, secondo i dati riportati dalla Lega di Massa Carrara, la pista di ghiaccio di Piazza Menconi a Marina sarebbe costata quasi 66 mila euro. Insomma, sia dalla voce di Nicola Pieruccini, coordinatore comunale della Lega, sia dalla voce di residenti di Marina e di commercianti arriva la stessa sentenza: la pista di ghiaccio di piazza Menconi – principale attrattiva natalizia pensata dall’amministrazione per Marina- è la peggiore di sempre – perché ovviamente è un’idea giunta già vecchissima e stra-abusata ovunque e ciondimeno reiterata ugualmente come se fosse l’ultimo grido in tema di eventi d’animazione natalizia . Un flop anche a Marina, in pratica, per par conditio con il “villaggio di Natale”peggiore di sempre – e anche di ovunque- di piazza Alberica a Carrara centro.

“Sembrava che – ha detto Pieruccini- per la modica cifra di 66 mila euro, dei quali 25 mila impegnati dal dirigente alla Cultura per l’affido diretto voluto dall’amministrazione per il noleggio, il montaggio e lo smontaggio e la gestione della pista di pattinaggio su ghiaccio in favore della Ditta TDG Di Giminiani Srl di Padova e 41mila prelevati dal Fondo di Riserva con delibera di giunta numero 458 del Novembre scorso, avremmo avuto una pista di pattinaggio più grande, più bella e più efficiente di quella del 2018. Noi militanti della Lega pensavamo che, almeno durante le festività natalizie, si sarebbe potuto dire basta al degrado e basta alla paura che imperano nella zona centrale di Marina, invece, ormai da giorni stiamo ammirando un capolavoro al contrario.” Pieruccini ha sollevato una serie di dubbi relativi al costo effettivo della pista di ghiaccio, alla fornitura di acqua e corrente elettrica e soprattutto in relazione alla sponsorizzazione da parte di Nca, più volte annunciata dall’assessore Forti . “ La Forti in commissione aveva annunciato – ha continuato Piruccini - come grande novità l’installazione di una tribuna laterale per meglio godere degli spettacoli acrobatici programmati. A tutt'oggi però non abbiamo ancora avuto il piacere di vedere né la tribuna, né gli spettacoli. Nell'ultimo Consiglio comunale, l' assessore alla cultura, con una ricostruzione un po’ confusa ed impacciata degli eventi, ha sostenuto che prima dovevano esserci la tribuna ma poi per motivi di sicurezza, non meglio chiariti, l’ amministrazione aveva deciso di fare dietrofront. Per creare un progetto che funzioni veramente occorre avere competenza perseveranza e costanza, quello che “puntualmente” non accade a Carrara , dove i grillini sono capaci solo di propinare proposte spot disordinate e di formalizzare bandi sempre più problematici che creano problemi irrisolvibili .”. Pieruccini ha quindi ribadito che l’allestimento di Marina è il peggiore degli ultimi anni specie in confronto con le nuove idee realizzate nelle città vicine che riescono ad attirare più visitatori. “I bambini, bontà loro, dimenticheranno presto questa esperienza negativa - ha concluso Pieruccini - così come avranno già dimenticato l' allestimento grottesco del villaggio di Babbo Natale in centro città che di Natale ha ben poco, ma anche le orrende luminarie color viola che incutono veramente tristezza appese a partire da Sa Ceccardo fino all'entrata di Carrara. Il rammarico è che ne va dell’immagine della nostra città imbruttita e impoverita e in questo momento di tutto abbiamo bisogno meno che di queste misere figuracce.”.