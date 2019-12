Cronaca



"Giochiamo in sicurezza": giornata di sensibilizzazione e prevenzione dai rischi

mercoledì, 18 dicembre 2019, 09:04

Si è svolta sabato 14 dicembre in Piazza 2 Giugno a Carrara l’iniziativa “Giochiamo in sicurezza: giornata di sensibilizzazione e prevenzione dai rischi”, dedicata alla promozione e conoscenza delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile del comune di Carrara e finalizzata a sostenere l’adozione di comportamenti sicuri per sè e per gli altri in ogni contesto sociale, a promuovere la cultura della Protezione Civile, sensibilizzare ai temi della salvaguardia del territorio e dell’ambiente, diffondere la cultura della prevenzione e della solidarietà con l'assimilazione di comportamenti consapevoli e corretti in caso di allerta o emergenza.



Questa l’iniziativa organizzata dall’Associazione “Consolato del Mare” in collaborazione con Vab Carrara, Prociv UCS “Alpi Apuane”, Orcaloca Sub, Ass. Naz. Alpini Massa-Carrara e SAST CarraraLunigiana, CRAL Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, Pro Loco Carrara e Pro Loco Fontia e con il contributo di Cesvot. Durante la mattina 41 studenti delle Scuole Superiori di Carrara (Classe III B Geotecnico ITCG “D. Zaccagna” – Classe III Automazione ITIS “G. Galilei” – Classe II C Ordinario Liceo Scientifico “G. Marconi”), accompagnati dagli insegnanti, hanno visitato la nuova Sala Operativa di Protezione Civile del Comune di Carrara; hanno incontrato i volontari che intervengono durante le fasi di monitoraggio del territorio ed in situazioni di Allerta Meteo ed emergenza, illustrando le specifiche attività di intervento anche con l’ausilio di proiezioni video, percorsi fotografici. Nel pomeriggio molti bambini si sono cimentati in prove pratiche quali l’arrampicata sulla parete allestita dai Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico oppure lo spegnimento di (finte) fiamme con una manichetta con lancia antincendio dei volontari di Vab Carrara con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara. Alle ore 12:00 l’inaugurazione del nuovo mezzo operativo: un Gommone RAFT per il soccorso alluvionale e fluviale, di proprietà di Vab Italia che verrà messo a disposizione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Carrara con l’impiego di volontari opportunamente formati ed abilitati al soccorso alluvionale.



Hanno partecipato alla inaugurazione: l’Assessore Antonio Macchiarini, l’Assessora Anna Galleni, Massimo Martinelli per Vab Carrara, Vincenzo Pellecchia Presidente del “Consolato del Mare”, Angelo Ricci, Responsabile U.O. Protezione Civile del Comune di Carrara, Francesca Menconi Presidente della Delegazione Cesvot di Massa-Carrara. La parola ai protagonisti di questa giornata: Vincenzo Pellecchia, Presidente del “Consolato del Mare”: “E’ stata una importante iniziativa di volontariato promossa dalle Associazioni di Protezione Civile di Carrara. Ringrazio Angelo Ricci del Comune di Carrara per aver accolto gli studenti nella nuova Sala Operativa di Protezione Civile e Francesco Binelli che con esperienza e passione ha organizzato nuovamente un importante evento a favore della collettività”.