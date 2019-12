Cronaca



Il cimitero di Miseglia nel degrado

sabato, 28 dicembre 2019, 19:08

di vinicia tesconi

Il cimitero di Miseglia necessita di interventi urgenti di risistemazione: la consigliera del Pd Crudeli si fa portavoce del disagio di molti visitatori.

Ci sono frane e smottamenti che hanno fatto infossare alcune tombe; la pavimentazione è danneggiata in diversi punti e le mattonelle spaccate o mancanti diventano potenziali insidie per gli utenti anziani. C’era anche, fino a pochi giorni fa una situazione di degrado e sporcizia diffusa che è stata, almeno quella, sanata da un intervento degli operai di Nausicaa, sollecitati dalle molte lamentele arrivate dai cittadini di Miseglia per lo stato del loro cimitero. A raccogliere buona parte di queste lamentele è stata la consigliera del Pd Roberta Crudeli che ha fatto notare al presidente di Nausicaa, Luca Cimino, l’urgenza di un intervento strutturale assai più corposo di una semplice e veloce ripulita. “Il Cimitero di Miseglia è ormai da tempo dimenticato da parte di chi, appena pochi mesi fa, aveva detto che Nausicaa avrebbe investito somme importanti per le strutture cimiteriali.”.

Era stato infatti proprio il presidente Cimino a informare i cittadini che grazie a una gestione oculata delle spese, sommata ad una buona politica di gestione degli incassi del Forno Crematorio, avrebbe potuto fare un investimento di circa 223 mila euro per la manutenzione e la ristrutturazione dei cimiteri. Ma Crudeli ha segnalato: “Dal 2019 a oggi gli investimenti sostenuti per i cimiteri sono stati poco più di 70.500 euro, dei quali, solo 1000 sono andati alla manutenzione del cimitero di Miseglia. Secondo l'amministrazione questi soldi sono stati spesi per i i lavori avrebbero di messa in sicurezza provvisoria della pavimentazione in marmo nella parte nuova e per il ripristino delle impermeabilizzazioni dei loculi nella parte vecchia. In programma per il futuro ci sarebbe l'intenzione di effettuare il rifacimento della pavimentazione definitiva in marmo della parte nuova ed il ripristino del cemento armato della parte vecchia.”. La Crudeli ha anche chiesto che vengano risarcite le persone che hanno subito danni per incompetenza e inefficienza.