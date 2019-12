Cronaca



Il dottor Pietro Bianchi è il nuovo presidente di Lilt Massa Carrara

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:27

La Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori di Massa Carrara, sezione Carla Calevro ha un nuovo presidente: il dottor Piero Bianchi che è stato eletto dal nuovo consiglio direttivo provinciale per il triennio 2019-2021. Anche il consiglio direttivo provinciale è stato rinnovato con elezioni che si sono svolte domenica 1 dicembre nella sede Lilt in viale Democrazia e che hanno portato alla nomina di Pietro Bianchi, Bruno Lembi, Chiara Catalano, Franca Leonardi, Giovanni Pesanti Barili come membri. Il percorso del presidente Bianchi sarà nel solco dell’ obiettivo primario della Lilt: la prevenzione oncologica. La sezione ha colto l'occasione per ringraziare sentitamente il presidente uscente, dottor Carlo Ceccopieri, che per 12 anni ha promosso le attività di prevenzione oncologica attuate e che resterà apportatore di consigli per il proseguimento del lavoro che attende il nuovo Cdp. La provincia di Massa Carrara presenta un aumento delle patologie oncologiche rispetto ad altre provincie toscane e questo fatto autorizza la sezione a continuare nel percorso di prevenzione,che da anni sta portando avanti, in stretta collaborazione con la Asl sia con le campagne “Nastro Rosa” per la prevenzione del tumore al seno, “Progetto Azzurro” per la prevenzione del tumore della prostata, oltre che progetti attuati per la prevenzione del melanoma e della patologia tiroidea. Un ringraziamento è andato da Lilt ai volontari e alle volontarie che prestano servizio gratuito sostenendo tutte le attività che la Lilt di Massa Carrara sta svolgendo.