Iniziativa della questura di Massa Carrara a favore dei piccoli ricoverati negli ospedali cittadini

venerdì, 20 dicembre 2019, 18:48

Questa mattina, le pattuglie della squadra volante hanno effettuato un intervento speciale presso gli ospedali cittadini.

Gli agenti, in versione Babbo Natale, hanno portato un gesto di solidarietà a favore dei piccoli malati, costretti a trascorrere le festività natalizie in ospedale. Il Reparto di pediatria del Nuovo Ospedale Apuano e le corsie dell’Ospedale Pediatrico Apuano di Massa sono state visitate da donne e uomini in divisa, che hanno consegnato piccoli doni e dolciumi in segno di affetto e vicinanza a questi piccoli cittadini, che hanno contraccambiato con la loro spontanea e innocente gioia, regalando un sorriso.

Piccoli momenti di serenità e amicizia per lasciare da parte le terapie.

Con il cappello di Babbo Natale in testa, i giovani poliziotti hanno regalato bambole, colori, giochi e l’immancabile macchinina della Polizia di Stato, acquistati con fondi raccolti tra il personale della Polizia di Stato, trattenendosi nei reparti per scherzare con i bimbi e per scambiare gli auguri di Natale con i genitori presenti.

L’iniziativa ha suscitato il visibile apprezzamento del personale medico e infermieristico, oltre che dei genitori dei piccoli degenti che hanno ringraziato i nuovi amici della Polizia di Stato per l’iniziativa.