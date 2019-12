Cronaca



Lilt: lo studio medico riapre il 7 gennaio

lunedì, 30 dicembre 2020, 10:02

La sezione della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Massa Carrara informa che lo studio medico di Viale Democrazia riaprirà martedì 7 gennaio 2020 e riprenderanno regolarmente tutte le attività connesse alla prevenzione oncologica. In questi giorni di festività è attiva una segreteria telefonica dove gli utenti potranno lasciare il loro messaggio per essere poi richiamati dalle volontarie della sezione. La Lilt coglie l’occasione per rinnovare l’augurio di Buone Feste e un sereno anno 2020. Per lasciare il vostro messaggio telefonare al numero 0585 488280