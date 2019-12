Cronaca



L’isola tra cultura e natura

martedì, 24 dicembre 2019, 15:52

Con la conduzione della prof.ssa di scienze motorie Alessandra Borio, atleta olimpionica, ed importante promotrice delle attività outdoor, il progetto denominato “Alpinismo Lento per i Giovani”, dedicato agli studenti dell’Istituto “Turistico”, ha effettuato la prima esperienza sull’isola Palmaria. Un’attività sportivo-culturale avvenuta nell’ambito della consolidata e fattiva collaborazione tra l’istituto Fossati Da Passano e l’associazione Mangia Trekking. Nella circostanza le prof.sse, Ileana Piattoni, anch’essa atleta di livello nazionale e Roberta Canessa , quale preparatrice culturale degli studenti, hanno supportato l’iniziativa, che nel programma per l’anno scolastico 2019 – 2020, contribuisce ad insegnare la valorizzazione turistica dei territori ( tra sport, natura, storia, tradizione e religione ). Visualizzando agli studenti la comunanza tra gli ambienti ed i luoghi del mare e della montagna. Con la consueta organizzazione delle associate del Mangia Trekking, gli studenti delle classi del 3^ M e 4^ F, hanno effettuato il periplo dell’isola, visitando le cale, e i luoghi di particolare interesse, le fortificazioni militari, le coste rocciose che scendono a picco sul mare, la flora e la fauna locale, il lavoro dell’uomo . Riconoscendo i valori della toponomastica e della memoria storica. Purtroppo, o per “fortuna” nella giornata gli studenti hanno potuto osservare anche l’opera dei soliti sconsiderati sul patrimonio sentieristico dell’isola. Circostanza che ha indotto in loro un importante ragionamento circa il valore della preservazione dell’ambiente. Così, la prof.ssa Silvia Segalla, responsabile del progetto, e le insegnanti Borio, Piattoni e Canessa, oggi osservano con soddisfazione il sensibile apprezzamento degli studenti, verso la formazione e la conoscenza dei territori, con il relativo accrescimento del loro spirito ecologico e rispetto della natura.

Un progetto ed un programma di studio che contempla, nei primi giorni del prossimo anno, la partecipazione, anche con una conferenza, degli studenti del Fossati Da Passano al Salone del Turismo di Carrara Fiere. Dove gli Enti Parco del mare (Cinque Terre , Porto Venere), della montagna (Appennino tosco –emiliano e Alpi Apuane) e delle valli (Montemarcello Magra Vara), nonché di primarie aziende italiane dei settori corrispondenti, (Aku, Camp, Lizard) per lo “spessore” ed il “profilo” di questa loro attività, hanno già assicurato il proprio supporto all’associazione ed all’istituto scolastico.