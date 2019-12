Rigenerazione urbana, finanziato intervento nel comune di Mulazzo

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 18 dicembre 2019, 16:38

Questa mattina i bambini della scuola elementare “Livio Galanti” di Arpiola di Mulazzo hanno consegnato ai carabinieri della locale stazione un presepe natalizio realizzato con le loro mani

mercoledì, 18 dicembre 2019, 15:33

E’ ormai iniziata la corsa agli ultimi acquisti dei regali di Natale! Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che lo shopping intenso finalizzato all’acquisto di doni per le persone a noi care, ci faccia incorrere in potenziali truffe, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo ed...

mercoledì, 18 dicembre 2019, 09:04

Si è svolta sabato 14 dicembre in Piazza 2 Giugno a Carrara l’iniziativa “Giochiamo in sicurezza: giornata di sensibilizzazione e prevenzione dai rischi”, dedicata alla promozione e conoscenza delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile del comune di Carrara e finalizzata a sostenere l’adozione di comportamenti sicuri per sè e...

mercoledì, 18 dicembre 2019, 09:01

Da sabato scorso è agli arresti domiciliari un uomo di 41 anni, originario di Carrara, accusato di stupro e maltrattamenti domestici nei confronti della moglie, anche lei Carrarese

martedì, 17 dicembre 2019, 16:06

Il complesso fieristico cittadino dedica il primo weekend dell'anno agli appassionati cinofili: in mostra oltre 200 razze canine

martedì, 17 dicembre 2019, 11:47

“Un grande orgoglio per me riprendere il tour promozionale del mio ultimo libro – dichiara Marina Pratici – da una capitale europea come Madrid e da un luogo come lo spazio espositivo Captaloona Art, una piattaforma creativa in grado di ospitare ogni sorta di progetto, nata dalla passione per le...