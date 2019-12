Cronaca



Riprende da Madrid il tour internazionale di presentazione dell’ultimo libro di Marina Pratici

martedì, 17 dicembre 2019, 11:47

“Un grande orgoglio per me riprendere il tour promozionale del mio ultimo libro – dichiara Marina Pratici – da una capitale europea come Madrid e da un luogo come lo spazio espositivo Captaloona Art, una piattaforma creativa in grado di ospitare ogni sorta di progetto, nata dalla passione per le espressioni culturali e artistiche del nostro connazionale Claudio Fiorentini”.

Infatti, dopo la prima nazionale il 4 maggio scorso a Milano, presso la casa museo dedicata ad Alda Merini, a cui seguirono tappe a Monaco di Baviera, a La Spezia e a Barcellona, riprende sabato 21 dicembre, alle ore 18,30, da Madrid il tour internazionale di presentazione dell’ultima fatica letteraria della poetessa aullese Marina Pratici, intitolata “La tenacia dell’onda” (casa editrice Helicon di Arezzo).

Un’opera che prende le mosse dal passato prossimo di Marina Pratici e si dipana sulla scia di memorie e di ricordi che non si infrangono mai, un’onda che non si arrende nella ricerca costante del senso della vita nell’amore.

Perché è di questo che trattano le liriche contenute ne “La tenacia dell’onda”, che partono dal 1989 per viaggiare sulle frequenze del cuore fino ai giorni nostri ed hanno quasi tutte ricevuto il primo premio in concorsi letterari nazionali e internazionali.

Dopo la presentazione a Madrid, il tour proseguirà a Roma venerdì 17 gennaio presso l’associazione Aleph, con la relazione del professore emerito dell'Università Pontificia, Orazio Antonio Bologna; poi venerdì 28 febbraio a Cracovia presso la nota libreria Italicus; giovedì 26 marzo a Bruxelles presso Piolalibri, celebre caffè letterario della capitale belga; venerdì 15 maggio a Bucarest presso la prestigiosa libreria Pavesiana.

Previste date anche a Berlino e Parigi, poi Marina Pratici attraverserà nuovamente l’Oceano Atlantico per raggiungere gli Stati Uniti nei mesi di luglio e agosto, dove presenterà “La tenacia dell’onda” a New York, San Francisco e Boston.

Si tratterà di un gradito ritorno in America, visto che la poetessa aullese vi ha già presentato le sue precedenti opere letterarie.

“L’idea di realizzare questa raccolta poetica – sottolinea Marina Pratici – nasce sulla scia del ciclo di incontri sul tema dell’amore in versi, un viaggio letterario nel sentimento amoroso che ho compiuto lo scorso anno in diverse città europee con il professore e critico letterario Augustine P. Martel, il quale ha curato l’apparato critico del mio libro assieme a Rodolfo Vettorello, poeta e presidente del Cenacolo Internazionale “Altre Voci”, che ringrazio entrambi per la vicinanza ed amicizia coltivate in anni di frequentazione umana e culturale”.

Marina Pratici è critico letterario, saggista e giornalista pubblicistica, ha tenuto conferenze, anche in sede universitaria, in Italia e all’estero.

Collabora con prestigiose riviste del settore, curando rubriche personali.

Poetessa e scrittrice, ha vinto più di cento Concorsi letterari nazionali e internazionali, rappresentando l’Italia al “Women Poetry” di New York.

Pluriaccademica, presidente, madrina, membro di giuria, ideatrice di prestigiosi Premi di letteratura, cofondatrice del Cenacolo letterario internazionale “AltreVoci”, è stata insignita di numerosi riconoscimenti ad personam, fra questi: la distinzione di Ufficiale della Repubblica Italiana per alti meriti culturali e sociali; di Dama della cultura europea presso il Palazzo dell’Unesco a Parigi; di Grande accademica di Spagna a Madrid; di Ambasciatrice della cultura italiana nel mondo a New York.

Ha ricevuto otto premi alla carriera; la Medaglia d’onore della Presidenza del Senato della Repubblica Italiana per l’attività culturale; il Premio del Consolato dell’Ecuador per l’impegno sociale e culturale.

Ha svolto tour di presentazioni poetiche in USA, America del Sud ed Europa.

È stata ospite del Festival internacional de poesia in Nicaragua e madrina della Fiera del libro di Francoforte.

Ha pubblicato tredici volumi di poesia, tutti pluripremiati; un suo romanzo è stato tradotto in inglese, spagnolo e tedesco e presentato a New York, Boston ed altre città americane; il suo ultimo volume in poesia, tradotto in quattro lingue, è stato presentato a Nizza, Vienna, Budapest e San Francisco; ha, inoltre, all’attivo oltre duecento pubblicazioni critico-letterarie.