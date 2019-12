Salute nei luoghi di lavoro: attestato alle aziende per le azioni a favore del benessere dei dipendenti

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:24

Lo situazione dell’intervento sulla ex media Alfieri di Massa per i nuovi spazi da destinare all’Istituto Salvetti e lo stato della palestra dell’Istituto Barsanti: sono stati questi gli argomenti sollevati da studenti e docenti nel corso dell’incontro richiesto con il presidente della Provincia, che si è svolto stamani a Palazzo...

venerdì, 20 dicembre 2019, 09:50

Sono iniziati i lavori al vecchio ponte di ferro di Gronda, da molti anni in condizioni di instabilità e pericoloso per chi lo utilizzava

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:27

La Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori di Massa Carrara, sezione Carla Calevro ha un nuovo presidente: il dottor Piero Bianchi che è stato eletto dal nuovo consiglio direttivo provinciale per il triennio 2019-2021

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:24

Dalla sagra della cotoletta al paese di Babbo Natale passando per la festa della Befana, il Premio Anita Fiaschi fino alla rassegna d'arte estiva "Torano Notte e Giorno" dedicata, nel 2020, alla dicotomia sacro-profano: Torano è solo arte e sociale, marmo e battaglie contro la violenza di genere.

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:19

L’associazione CA.TE.RI.NA., con sedi a La Spezia, San Miniato (PI) e Aulla Lunigiana (MS), da sempre in prima linea contro ogni forma di violenza e che si impegna in progetti dedicati alle fasce deboli della società, alla salvaguardia dell’ambiente e ai diritti degli animali, è fra le tre associazioni che...

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:06

Per il periodo delle feste di Natale, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Paolo D’Attilio, ha determinato di adottare un piano di potenziamento dei controlli di sicurezza in ambito provinciale, attraverso un pianificato e coordinato impiego di tutte le risorse disponibili delle forze di...