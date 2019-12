Cronaca



Sast: "Congratulazioni a Renzo Gemignani"

lunedì, 16 dicembre 2019, 19:34

Il soccorritore alpino della Stazione di Carrara e Lunigiana dopo una militanza che risale alla fine degli anni Settanta, ha ottenuto dal CNSAS il riconoscimento di Socio Emerito.



Oltre ad un ricchissimo curriculum alpinistico maturato sia in Italia che all'estero, a livello istituzionale nel CNSAS ha ricoperto per due volte il ruolo di Capostazione per due volte quello di Vice Capostazione, entrambe le volte per due mandati successivi, fino a dover uscire dal Soccorso Alpino per raggiunti limiti di età a 75 anni. Durante questi anni ha ricoperto anche la carica di Delegato della XVII Delegazione Apuana per due mandati.



Durante gli anni da Capostazione, nella stazione di Carrara sono entrati e si sono formati valenti e forti alpinisti che si sono contraddistinti anche nelle spedizioni alpinistiche extraeuropee.



Il suo lungo curriculum parla di un vero uomo di montagna, sempre in prima linea: qui nella foto lo vediamo ancora in azione in parete a 75 anni.



Il Soccorso Alpino e speleologico Toscano ringrazia Renzo Gemignani per l’attività svolta e soprattutto per i preziosi consigli e il contributo che potrà certamente fornire ai soccorritori più giovani.