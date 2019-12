Cronaca



Sei Daspo agli autori dei disordini prima di Carrarese-Alessandria

venerdì, 27 dicembre 2019, 17:22

Non entreranno più in uno stadio per periodi che vanno dai due ai sette anni: molto severi i provvedimenti emessi dal questore di Massa Carrara, Giuseppe Ferrari nei confronti di quei tifosi che scatenarono una violenta rissa prima della partita Carrarese-Alessandria del primo settembre di quest’anno.



Gli animi si erano accesi perché un gruppo di tifosi alessandrini avevano strappato uno striscione giallo azzurro, collocato alla rotatoria di Turigliano, dedicato al mister Baldini e poi avevano postato la prodezza sui social scatenando la rabbia dei tifosi della Carrarese e favorendo l’innesco della rissa nei pressi dello stadio. Alla fine dei tafferugli cinque agenti di polizia erano rimasti lievemente feriti. Sul momento era stato arrestato un tifoso gialloazzurro per resistenza a pubblico ufficiale e dopo un giorno era stato arrestato anche un tifoso piemontese, ma le indagini svolte dalla Digos di Massa Carrara in collaborazione con quella alessandrina con l’aiuto degli agenti del commissariato di Carrara e della Polizia Scientifica che ha esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza dello stadio, hanno permesso di individuare gli altri responsabili degli scontri.



Ed oggi è arrivata la condanna per sei di loro al DASPO sportivo: non potranno assistere per tutta la durata del provvedimento, agli incontri di calcio dei campionati di serie A, B, Lega pro o comunque denominati, delle Coppe nazionali e internazionali delle selezioni nazionali, ivi compresi gli incontri di carattere amichevole, che dovessero disputare le squadre regolarmente iscritte alla F.I.G.C. e a tutte le competizioni ufficiali e amichevoli delle nazionali di calcio che verranno disputate in Italia e negli altri Stati appartenenti all’Unione Europea. Un DASPO da sette anni e uno da cinque sono stati inflitti a due tifosi alessandrini di 45 e 33 anni, appartenenti al tifo organizzato, con alle spalle precedenti specifici per essersi resi protagonisti in passato di altri episodi di violenze sempre durante partite di calcio. Per il secondo è stata disposta anche la misura dell’obbligo di firma in Questura ad Alessandria. Un solo tifoso della Carrarese, invece, è stato raggiunto dal provvedimento.