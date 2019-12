Cronaca



Servizio civile, è iniziata l’avventura per 22 giovani selezionati dall’Asl: ecco tutti i nomi

venerdì, 20 dicembre 2019, 18:04

Mercoledì 11 dicembre è partita l’avventura dei 22 giovani selezionati dall’Azienda USL Toscana nord ovest per i quattro progetti di servizio civile nazionale presentati sul territorio di Massa Carrara, Versilia, Pisa e Piombino dove è stata fatta una co-progettazione con il Comune.



“I volontari – spiega la responsabile aziendale dl servizio civile, Rossana Guerrini – debitamente informati, hanno iniziato il percorso formativo che gli consentirà, per i prossimi 12 mesi di essere attori veri e propri del nostro sistema sanitario con occupazioni prevalenti nell’ambito dell’accoglienza e dell’accompagnamento all’utenza, soprattutto per le categorie fragili come anziani o disabili , facilitando la fruizione dei molteplici percorsi.



Il servizio civile regionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Ha una durata complessiva di 12 mesi durante la quale i giovani sono retribuiti con un assegno mensile pari a 433,80 euro. I progetti presenti dall’Azienda USL Toscana nord ovest prevedono un impegno di 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica.



Nel dettaglio i nomi dei volontari di servizio civile e dove sono stati assegnati:



Dall'Ospedale psichiatrico alla salute mentale: integrazione arte, comunità e salute

Pisa DSM via Romiti: Carullo Vincenzo, De Luca Benedetta, Fiaschi valentina

Pontedera DSM via Roma: Piccoli Mazzini Leonardo, Spaccavento Sara

Pontedera Presidio Distrettuale Pontedera via Fleming: Presenti Maria Luisa



DOCG: Dentro l'Ospedale Con i Giovani del servizio civile

Pontedera P.O. Lotti via Roma: Brocchini Susanna, Casati Jarod Emanuele, Ciandri Lorenzo, Leoncini Clara

Pontedera Via Fantozzi: Ciardelli Vittoria



InformAZIONE: percorsi di accoglienza nei servizi socio sanitari

Pisa Distretto via Garibaldi: Montemaggi Daria

Pisa Zona Distretto via Saragat: Bistazzoni Maria Giulia

Pontedera Distretto via Fleming: Daniele Rosselli

Volterra P.O. Santa Maria Maddalena Borgo San Lazzero: Gotti Andrea Maria



SENZA INCIAMPI: una guida nel percorso protesi e ausili

Carrara Centro Direzionale via Don Minzoni: Baratta Miriam Borghini Marco

Camaiore Ospedale Versilia Strada Statale: Longobardi Carolina, Tenerani Alessio



C’è poi un progetto presentato in coprogettazione con il Comune di Piombino:

EQUI-LIBERI: il volontario a supporto della disabilità

Piombino CSS Città Nuova via Lerario: De Gregorio Federica, Malvoni Noemi



Si informa che nel mese di gennaio sarà reso pubblico un bando volontari servizio civile regionale specifico per migliorare la qualità dell’accoglienza e della attesa nei Pronto Soccorso della USL Toscana Nord Ovest.



L’Ufficio Servizio Civile risponde, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,:



- ai numeri telefonici 0587-273.599 oppure 348-06.55.746

- alle e-mail rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it e servizio.civile@usl5.toscana.it