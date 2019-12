Cronaca



“The Different Project”: un innovativo progetto per educare al rispetto dell’ambiente e alla raccolta differenziata

venerdì, 20 dicembre 2019, 18:41

di francesco falchi

Illustrato il progetto di educazione ambientale avviato nelle scuole del territorio comunale: l’iniziativa, denominata “The different project”, ha preso vita dalla collaborazione tra il Comune e la multiservizi Nausicaa – la nuova società nata dalla fusione tra AMIA e Apuafarma. Alla conferenza stampa, che si è tenuta presso la sua sede, hanno partecipato: L’assessore all’Ambiente Sarah Scaletti, il presidente della commissione Ambiente del Comune Giovanni Montesarchio, il presidente e la direttrice della società Luca Cimino e Lucia Venuti, i due consiglieri d’amministrazione Gemma Ceccarelli e Riccardo Pollina e l’educatore Giuseppe D’Aleo. Il progetto, che ha già visto l’adesione di 25 scuole per un totale di 2827 alunni, si delinea in tre offerte, ricche di attività: la prima vedrà protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia e dei primi due anni della primaria, la seconda gli alunni degli ultimi tre anni della scuola primaria e la terza quelli della scuola media.

L’assessore Scaletti si è detta orgogliosa del nuovo progetto: “nato dall’idea d’intercettare la popolazione per riprendere in maniera attiva un discorso di sensibilizzazione dei rifiuti. La prima cosa che è venuta spontanea è stata quella di pensare ai ragazzi, che sono la grande speranza per un futuro di maggiore sostenibilità, con l’obiettivo di parlargli di ambiente e nello specifico di gestione dei rifiuti e di differenziata, utilizzando quelli che sono i loro stessi linguaggi. L’altra grande ambizione era quella di coinvolgere il più possibile le scuole. Da qui è nata l’idea di un progetto che prendesse i bambini dai 3 anni e li accompagnasse fino alla 3° media, coinvolgendo sia l’esperienza di Amia, per l’igiene urbana, sia le competenze degli educatori di Apuafarma. Grandissima adesione c’è stata da parte delle scuole del comune di Carrara e sarà quindi un progetto che potrà parlare a larga parte della popolazione, attraverso i ragazzi. Questo piano di comunicazione sarà la base su cui andremo a fondare il 2020, che vedrà grandi cambiamenti.”

Concluso di parlare l’assessore, ha preso la parola il presidente di Nausicaa: “la società si sta dotando di un piano di comunicazione aziendale, in particolare sulla tematica ambientale e non ci fermeremo al progetto presentato, ma porteremo avanti altre attività d’informazione al cittadino, compresi eventi sul territorio che avranno una grandissima valenza. Trovo particolarmente efficace questo connubio fra tradizione e innovazione, quella di Amia che si è intrecciata con la capacità dei nostri educatori, dando vita alla realizzazione del progetto.”

A questo proposito, l’educatore Giuseppe D’aleo, uno dei principali ideatori, ne ha descritto brevemente le caratteristiche. Sottolineando come l’iniziativa abbia lo scopo di educare al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente i bambini fin dalla tenera età. Una delle caratteristiche principali del progetto è quella di adattarsi agli specifici linguaggi degli alunni che vi aderiranno. Cercando di sensibilizzarli attraverso attività teoriche, ma soprattutto pratiche, permettendogli di sviluppare esperienza “sul campo”. Si prevedono tre incontri operativi per la scuola dell’infanzia e primaria e due per la scuola media, nel corso dei quali si utilizzeranno strumenti tecnologici per cercare di favorire le attitudini dei ragazzi di differenti età e scuole. Per i più piccoli, per esempio, si utilizzeranno cartoni animati e l’attività di Coding, che permetterà loro di sviluppare capacità di orientamento nello spazio e interagire con esso, tramite i bee-bot, piccoli robot programmabili guidati su mappe del territorio. Per i ragazzi che frequentano gli ultimi 3 anni di primaria si è optato invece per laboratori creativi, basati sul recupero di carta e plastica e su un videogioco - ideato dallo stesso D’aleo – incentrato sullo smaltimento dei rifiuti. Per i ragazzi delle medie, infine, è prevista una gara denominata “The different project-La Sfida”, che vedrà impegnate le classi in una gara di raccolta differenziata in due round, estesa anche sul territorio. La classe vincente sarà quella che eseguirà una perfetta raccolta dei rifiuti.