Trovato in possesso di marijuana e ketamina: denunciato un giovane

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:36

Sull’A/12, sabato sera, la sezione della polstrada di Lucca ha denunciato un 19enne, nato e residente a Genova, trovato in possesso di marijuana e ketamina, oltre 10 grammi in tutto. Una pattuglia della sottosezione di Viareggio lo ha fermato in prossimità del casello di Carrara, su una Ford Fiesta condotta da un suo amico. I poliziotti hanno chiesto ai due cosa stessero facendo, senza ricevere da loro risposte convincenti. A quel punto gli investigatori hanno approfondito i controlli, trovando la droga nelle tasche dei pantaloni e negli slip del giovane.