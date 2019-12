Cronaca



Usano una ruspa per scassinare un distributore e restano intrappolati nella strada troppo stretta

domenica, 22 dicembre 2019, 10:07

di vinicia tesconi

Chi di ruspa ferisce, di ruspa perisce: potrebbe essere l'ultimo aggiornamento di un proverbio antico ma sempre attuale che riassume quanto accaduto la scorsa notte a Romagnano, vicino a Massa. Per "l'audace colpo" due malviventi dotati di particolare fantasia avevano pensato, complice anche il forte acquazzone in corso ieri sera su Massa Carrara, di sradicare la colonnina del distributore Esso che è sulla via Aurelia, con una ruspa, forse convinti che sarebbe bastato abbatterà per avere accesso ai soldi del servizio iperself. Constatato, invece, che il denaro contenuto é chiuso dentro a una cassa chiusa ermeticamente, i due hanno pensato di fuggire, con il mezzo a loro disposizione, portando la colonnina divelta nella benna della ruspa. Nella fuga verso le colline del Candia, dove forse pensavano di poter con calma tentare di aprire la cassa automatica del distributore, non hanno tuttavia calcolato la scarsa agibilità della ruspa e soprattutto le sue dimensioni: il mezzo, infatti, è rimasto incastrato, a causa della presenza di auto parcheggiate, in via San Lorenzo a Romagnano. L'intervento della polizia è stato tempestivo, grazie a diverse segnalazioni relative al distributore distrutto, ed ha permesso agli agenti di cogliere uno dei due rapinatori ancora sulla ruspa. L'uomo è stato arrestato mentre sono ancora in corso le ricerche per individuare anche l'altro rapinatore.