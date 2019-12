Cronaca



WWF: il Canalmagro-fescione mal gestito

martedì, 24 dicembre 2019, 16:13

Il Canalmagro-fescione una vergogna tra Massa e Montignoso, sebbene si tratti di un canale dal bacino idrografico importante e pericoloso, sul suo percorso si sono spesi milioni di euro nel tentativo di metterlo in sicurezza, purtroppo sono vani i risultati, nonostante la cura nella sua manutenzione da parte del Consorzio 1 Toscana nord, e il personale con i sui mezzi i quali nelle giornate di forti piogge ne controllano la sicurezza. Così Gianluca Giannelli del WWF che non lesina le critiche.

Ci siamo accorti durante le ultime forti piogge - prosegue l'ambientalista - che il tutto è messo in discussione da un condominio nel Comune di Montignoso, a cui è stato affidata la gestione di 2 pompe idrovore che ne regolano i livelli alla foce del Versilia . Insomma la sicurezza del territorio non demandata alla Regione Toscana , ai Consorzi di Bonifica , insomma allo Stato , ma ad un privato che non curante della gravità della situazione se ne infischia mettendo a rischio il territorio , tutto perché i Comuni si rendono colpevoli di tombature e di restringimenti degli alvei per realizzare speculazioni edilizie e poi si trova soluzioni empiriche al limite del grottesco per uscirne fuori. Due vasche di espansione vicine all’autostrada nel Comune di Massa, realizzate e quasi mai entrate in funzione, ad oggi abbandonate, al cui interno si sono realizzati manufatti e scaricato rifiuti di ogni genere, concepite per accogliere le acque di massima portata vedono le sue paratie ferme e immobili come la burocrazia di questo Paese. Non contenti si vorrebbe ancora spendere milioni di euro di noi contribuenti cittadini, nel realizzare una foce, che il Canalmagro-Fescione non ha mi avuto, andando a far sparire una delle poche spiagge libere della costa Apuana. Il WWF dice basta a questa situazione , si riattivi le vasche di espansione, si migliori le idrovore sul fiume Versilia dotandole di sgrigliatori automatici sia li che all’inizio della tombatura dalla Via Provinciale di fronte all’albergo Undulna e affidando tutte le strutture al gestore naturale il Consorzio 1 Toscana Nord , potenziandolo di personale e mezzi, le cui ulteriori spese di gestione ricadranno sui cittadini, colpevoli di scelte sbagliate mettendo persone poco lungimiranti a governare il territorio.