Cronaca



WWF: "Massa Carrara territorio invivibile"

giovedì, 26 dicembre 2019, 16:02

Ancora un intervento di Gianluca Giannelli, vice.presidente del WWF Alta Toscana Onlus:

Alla fine del 2019 Massa Carrara ancora luogo invivibile secondo i dati del Sole 24 Ore che la pone tra gli ultimi posti per la qualità dell’Ambiente, 97^ su 107 Province con una classifica generale della qualità della vita in cui scende dal 67° posto del 2018 al 71° posto nel 2019, mentre ci si pone al 13° posto per ricchezza, quindi a Massa Carrara ci si arricchisce a spese dell’Ambiente, nota di merito è il 1° posto nella qualità dell’aria, cosa strana, se come si vede dal mare verso la montagna una coltre grigiastra avvolge la pianura quotidianamente a causa dello smog, dove una fonte alta di responsabilità la causa chi accende fuochi di ogni genere tra ramaglie e plastica . Dalle falde acquifere inquinate da decenni di industria chimica, all’inceneritore della farmoplant che smaltiva rifiuti pericolosi da tutta Europa, basti pensare che nella nostra Provincia negli anni 70/80 avevano sede legale decine di aziende che trattavano rifiuti di tutta Italia e dall’estero, con il porto di Marina di Carrara ospite delle navi dei veleni, per non parlare dell’inquinamento da marmettola, le “Alpi Apuane liquide“ che hanno inquinato per decenni fiumi a mare e ancora adesso lo fanno, e l’esportazione del marmo che vede il nostro distretto intento solo a fare cassa senza una filiera locale che chiusura dopo chiusura sta scomparendo, a quando una vera attenzione della Magistratura a tutto tondo sul “Mondo Marmo“, ne vedremo delle belle, ma è solo un’utopia. Il territorio ricoperto di decine di discariche di rifiuti pericolosi sopra e sotto terra , ultimi in arrivo le mega barche di lusso distrutte a centinaia dalla mareggiata nel porto di Rapallo e apparse per magia in un terreno di Via Zaccagna a Carrara, mentre la mega discarica di rifiuti della Cjmeco di Aulla, della Buca degli Sforza a Massa e del sito vicino al Canal-Ginese a Montignoso sono li presenti da decenni tra quelle più pericolose, per non parlare dello scandalo Erre Erre quando la politica e l’imprenditoria privata vanno a braccetto su cupi e pericolosi sentieri . La costa naturale Apuana distrutta fino all’inverosimile, è di questi mesi il processo a carico dei proprietari del Bagno Irene a Poveromo che hanno distrutto per sempre, la parola giusta è estinto sul territorio Apuano, due specie di fiori dunali protetti dalla Comunità Europea, e di cui il WWF ne è il denunciante. Il Lago di Porta che annaspa da decenni in attesa della sua rinascita , dopo il tentativo di distruzione degli anni passati. La maleducazione dei nostri concittadini che continuano a non svolgere la raccolta differenziata dei rifiuti con più serietà, e quelli ancora che gettano rifiuti per le strade , nei fossi e fiumi tra i quali i prima posizione rimane da decenni il fosso lavello che già appesantito dalla presenza di due Depuratori, vede scaricare in mare tonnellate, da 30 anni, di rifiuti solidi urbani e pericolosi da parte di note persone che solo la Magistratura e il Sindaco di Carrara non vedono. Quindi augurando un 2020, senza botti per rispetto dei nostri amici animali, da parte del WWF che sulla Provincia di Massa Carrara ritorni il Rispetto per l’Ambiente, la Legalità , la Salute e una Serenità Intellettuale che ad oggi mancano.