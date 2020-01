Cronaca



Acca Carrara partecipa al progetto per il recupero del campo sportivo di Codena

venerdì, 31 gennaio 2020, 17:54

di donatella beneventi

L'Associazione Acca Carrara è una istituzione ormai da molti anni sul territorio, occupandosi di prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare; occasionalmente, presta la sua collaborazione per tutte quelle iniziative che possono in qualche modo prevenire il disagio giovanile, uno dei fattori che concorrono all'elaborazione della malattia psichica.

Proprio per questo, ha aderito al progetto di riqualifica del campo sportivo di Codena, frazione di Carrara, dove si trova anche la sua sede presso l'ex scuola materna e dove verrà data vita ad una Proloco. Del progetto e della sua realizzazione riferisce la stessa Rosanna Viaggi, presidente dell'Associazione: "Il primo passo è quello di creare degli spazi dove proprio i giovani si possano sentire protagonisti e a tale scopo la proposta che riguarda la riapertura della struttura sportiva a Codena : per questo si è tenuto negli scorsi giorni una riunione presso l'ex asilo di Codena dove il tema principe è stato quello di togliere dal degrado il campo sportivo del paese per poterlo rendere di nuovo fruibile ai bambini e agli abitanti tutti “

.Di fondamentale importanza è stata la presenza del Fiduciario Coni di Carrara Tiziano Baldi che in merito alla questione si è reso disponibile per la risoluzione del problema, che si è anche espresso sulla situazione che ha potuto vedere personalmente: "Vedere un impianto chiuso e abbandonato mi rattrista molto visto quello che potrebbe agli abitanti di Codena e non solo- ha affermato- per cui la costituzione di una Pro Loco è il passo iniziale per poter far rivivere il paese sotto ogni punto di vista ,confido dunque sulla massima partecipazione degli abitanti nella fase di costituzione della stessa ,garantendo il supporto del Coni per ciò che riguarda l'attività sportiva "

Il campo sportivo è ormai chiuso da oltre 10 anni e versa in pessime condizioni ,il manto erboso ha lasciato posto ad erbacce alte, delle porte di calcio rimane solo la struttura ,panchine e spogliatoi: in prima battuta si dovrà procedere al taglio dell'erba ,il ripristino di alcune buche fatte in occasione delle ultime alluvioni e lo smaltimento di alcuni ingombranti abbandonati “con la speranza – dice Rosanna Viaggi- che ci possa essere l'aiuto e il contributo di qualcuno”.

E' prevista dunque per lunedi’ 3 febbraio alle ore 20,30 una nuova assemblea per costituire l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pro Loco Codena augurandosi che sia partecipata da tutti coloro che possono dare un contributo di idee e tempo per il bene comune.

Conclude la presidente : “Chiunque volesse partecipare a questa iniziativa e mettere a disposizione un po'del suo tempo per una nobile causa ,portando consigli ,azioni o proposte ,può unirsi a noi “

Per info “Casa Codena “392 6898786