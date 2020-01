Cronaca



Alberghiero Marina di Massa: terminati i lavori nelle aule

venerdì, 17 gennaio 2020, 10:25

Rispettato il crono programma presentato agli studenti la scorsa settimana: sono terminati i lavori di messa in sicurezza dei soffitti nelle dieci aule dell’istituto alberghiero di Marina di Massa iniziati durante la pausa natalizia.

Torneranno quindi ad essere a disposizione per l’attività didattica da lunedì 20 gennaio 2020 e quindi potranno terminare i doppi turni.

Nel frattempo continuano gli interventi negli uffici di segreteria e potranno iniziare quelli che riguardano la sala da pranzo e la cucina del primo piano.

Il costo complessivo per questi lavori finanziati dal bilancio della Provincia ammonta a circa 130 mila euro, e si sommano ai primi 6 mila spesi nella prima fase dell’ottobre scorso.

Come noto l’intervento si è reso necessario dopo che nel mese di luglio 2019 era stata rilevate la necessità di intervenire in diversi punti della scuola: la Provincia si era attivata da subito intervenendo su un primo nucleo di cinque classi, mentre per i lavori sugli altri spazi si era reso necessario chiedere il nulla osta alla Soprintendenza, arrivato solo l’11 dicembre 2019.