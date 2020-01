Alternanza scuola lavoro: gli studenti del Salvetti in Provincia

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:56

Si è svolta questa mattina presso il salone di rappresentanza della Camera di commercio la seconda edizione di GalileIndustry 4.0, il progetto dell'Istituto Galilei di Avenza dedicato agli studenti in uscita dalle scuole superiori

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:32

Nel quarto anniversario della morte del giovane Giulio Regeni l'I.I.S. "D.Zaccagna" di Carrara ha inteso partecipare all'iniziativa di Amnesty International per chiedere la verità sui responsabili della sua morte

martedì, 21 gennaio 2020, 20:45

Entusiasmo alla scuola primaria "Marconi" di viale Potrignano per l'evento inaugurale di "The Different Project Carrara", il progetto di educazione ambientale di Nausicaa Spa rivolto ai più piccoli

martedì, 21 gennaio 2020, 20:34

La partenza era stata esattamente due anni fa. L’assessorato alla cultura del comune di Carrara aveva aperto un bando per la gestione del Centro per le Arti Performative San Giacomo, antico ex ospedale cittadino ristrutturato nel '99 come spazio multifunzionale e tenuto chiuso per anni

martedì, 21 gennaio 2020, 20:29

Carrara non è solo centro storico e Marina, ma anche Avenza, una parte della città assolutamente rilevante, sia per densità di popolazione, che per numero di attività commerciali: si chiama centrale, fra gli abitanti, proprio perché baricentrica rispetto a Carrara antica e quartieri a mare

martedì, 21 gennaio 2020, 09:43

I finanzieri della sezione mobile del nucleo, da qualche tempo sulle tracce di M.V., 43 anni, pluripregiudicato residente nella zona dei Poggi, ne hanno seguito i movimenti poiché, dopo un periodo di “pausa”, risultava aver ripreso la sua attività di spacciatore in maniera continua e assidua