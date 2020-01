Cronaca



Arrestato 40enne massese in possesso di eroina

martedì, 7 gennaio 2020, 14:31

Lo ha tradito l’agitazione palesata alla vista degli agenti di polizia e il tentativo di evitare i normali controlli previsti nel programma del contrasto allo spaccio di stupefacenti messo in atto dalla Squadra Volante della Questura di Massa. E’ stato individuato così un quarantenne massese al villaggio Castagnara, la mattina del 4 gennaio, con 18 grammi di eroina nascosti nelle tasche dei pantaloni. L’uomo, già segnalato come sospetto, è stato perquisito dagli agenti che hanno trovato insieme alla droga anche 95 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente utili per lo spaccio. Gli agenti hanno poi proceduto con la perquisizione dell’abitazione dell’uomo, risultato con precedenti penali, ed hanno rinvenuto altre tre dosi di cocaina e eroina e il materiale per il taglio e il confezionamento. L’uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il programma di controlli della polizia Municipale coadiuvata in alcuni casi dal Reparto prevenzione Crimine di Firenze della Polizia di Stato, sulle zone calde della movida massese quali l’ex cinema Astor, via Bastione, la stazione e i parcheggi dei supermercati in genere si è intensificato nel corso del periodo delle feste ed ha portato nel solo weekend dell’Epifania al sequestro di oltre 30 grammi di droga e alla segnalazione in Prefettura di otto giovani per uso personale di stupefacenti e di una persona che guidava in stato di ebbrezza. 123 sono state le auto controllate dagli agenti e 320 le persone identificate. Qualche giorno prima dell’Epifania, invece, nel quartiere Quercioli di Massa, è stato fermato un giovane di 25 anni, originario di Massa, trovato in possesso di modiche quantità d cocaina alla guida della sua auto. Per il giovane è scattato il ritiro della patente.