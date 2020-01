Cronaca



Bando solai: il comune di Massa ottiene fondi per verifiche alle scuole Don Milani e Comasca

venerdì, 24 gennaio 2020, 12:25

In un momento di criticità per l’edilizia scolastica, l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani punta sulla sicurezza e investe per rendere le scuole a norma. Già nei mesi scorsi sono stati effettuati numerosi lavori di manutenzione in diversi edifici per andare a sanare problemi di infiltrazioni, riparazioni o più semplicemente per restituire maggiore decoro. E in questi giorni sta partendo una serie di interventi, già finanziati ed affidati.

“L’attenzione è alta e costante perché l’incolumità di centinaia di ragazzi e bambini viene prima di tutto. Purtroppo la manutenzione è mancata per anni e gli edifici scolastici, dal punto di vista strutturale, non versano in condizioni ottimali: dal nostro insediamento stiamo provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture sia con soldi stanziati in bilancio sia con finanziamenti ministeriali. E nei prossimi mesi, al termine dell’anno scolastico, potremo dare il via anche a quei progetti inseriti nel bando delle periferie” dichiara il sindaco Francesco Persiani.

Il comune di Massa ha ottenuto dal Miur un co-finanziamento per due progetti in altrettante scuole di competenza comunale per indagini diagnostiche. Le risorse del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono state stanziate proprio per la prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole al fine di prevenire rischi e verificare il rischio sfondellamento, l’instabilità dei controsoffitti ed ottenere il certificato di idoneità statica dei solai. Il comune di Massa, ottenendo il massimo della somma richiedibile, è rientrato nella graduatoria con entrambe le domande presentate, ovvero per la scuola media Don Milani e la scuola d’infanzia Comasca dove potrà eseguire le indagini diagnostiche.

Non sono però gli unici lavori in programma sulle scuole comunali: “nel piano delle opere abbiamo inserito 250 mila euro per la manutenzione degli edifici scolastici e, in questi mesi, siamo intervenuti nel ripristino e messa in sicurezza, dove necessario. Sono state affidate le indagini di vulnerabilità sismica per quanto riguarda le scuole di Volpigliano, Alteta e Santa Lucia – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi – inoltre stiamo provvedendo all’adeguamento normativo antincendio per le scuole di Volpigliano, Santa Lucia, Alteta, Ronchi, La Salle e P.Ferrari e, per queste ultime due, si procederà anche a lavori di efficientamento energetico. Non dimentichiamo poi l’intervento da quasi 1 milione di euro in corso alla Bertagnini e a giugno avvieremo i cantieri per la realizzazione della nuova scuola Villette A. Puntiamo su decoro e sicurezza degli edifici scolastici perché i nostri figli devono stare in fabbricati sicuri”.