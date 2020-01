Cronaca



Cade dalle scale in casa: gravissimo 65enne

sabato, 11 gennaio 2020, 17:20

di vinicia tesconi

Un banale incidente domestico rischia di tramutarsi in una tragedia. É accaduto oggi verso le 14 a Marina di Massa: un uomo di 65 è caduto dalle scale nella sua abitazione in via Fiume ed ha riportato un trauma cranico molto importante. Per l'uomo, che al momento dei soccorsi è risultato essere in coma, è stato subito attivato l'elisoccorso Pegaso che lo ha portato in codice rosso all'ospedale di Pisa Cisanello.