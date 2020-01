Camion perde un blocco di marmo: distrutta un'auto e ferita la conducente

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:13

C’è tempo fino alle 14 di venerdì 14 febbraio per presentare domanda per la selezione del bando di servizio civile regionale che metterà a disposizione per i giovani tra i 18 e i 29 anni, 38 posti nei pronto soccorso dell’Azienda USL Toscana nord ovest

mercoledì, 15 gennaio 2020, 17:21

A pochi giorni dalla tanto attesa commissione sulla ricognizione degli agri marmiferi comunali, è arrivata la notizia che non sarà possibile ai cittadini parteciparvi

mercoledì, 15 gennaio 2020, 16:36

Lo chiarisce il sindaco Francesco De Pasquale, facendo il punto sull’acceso dibattito in merito alla revisione del piano della sosta. Il primo cittadino ricorda che già una decina di mesi fa, era stata avanzata la proposta di inserire il ticket per la sosta in largo Cacciatori, con tanto di confronto...

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:34

Nella notte fra sabato e domenica alcuni malviventi, di cui non si sa nulla allo stato attuale, sono penetrati nell'istituto Galilei di Avenza cercando di forzare la cassaforte senza riuscirvi, ma danneggiando gli spazi delle segreterie

lunedì, 13 gennaio 2020, 15:41

Questa mattina si è tenuto un sopralluogo dell'assessore regionale all'istruzione, Cristina Grieco, all'istituto alberghiero Giuseppe Minuto e al liceo Giovanni Pascoli

lunedì, 13 gennaio 2020, 14:05

Il carico, apparentemente composto di lastre di granito provenienti dal Brasile, era arrivato nel porto di La Spezia il 28 dicembre