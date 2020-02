Cronaca



Campagna di rilevamento nelle Aree Sin: presentazione degli esiti in comune a Carrara

venerdì, 31 gennaio 2020, 23:04

di donatella beneventi

Si è svolto in comune a Carrara, nella sala di rappresentanza, un incontro pubblico per la presentazione degli esiti della campagna di rilevamento nelle aree Sin/ Sir di Massa Carrara, come previsto dall’accordo siglato nel 2016 a Firenze, con le allora giunte amministrative di Massa e Carrara, la Regione Toscana, la Camera di Commercio, il Consorzio Zona Industriale Apuana e la Provincia di Massa Carrara, e che prevede una serie di interventi da realizzare, affidati alla società Sogesid.

All’incontro hanno partecipato, l’assessore Sarah Scaletti, assessore all’ambiente e Stefano Mirri, geologo e funzionario della Pianificazione attività di bonifica e verifica effetti delle trasformazioni territoriali- direzione ambiente ed energia della Regione Toscana, presente anche il sindaco di Carrara De Pasquale.

La relazione presentata da Mirri, dai contenuti altamente tecnici e non proprio alla portata di tutti, ha portato alla luce il lungo lavoro di rilevamento ed osservazione della falda che si trova in corrispondenza della zona industriale fra le due città apuane , si tratta di una falda con grande capacità di rigenerazione, e gli eventi alluvionali sono stati emblematici in questo senso, per cui si è resa necessaria una mappatura dei pozzi, circa 400 e sono stati compiuti rilevamenti geochimici e ambientali, circa 100 parametri per ogni punto campionato, una ricerca veramente minuziosa e precisa, per un totale di quasi 21- 22.000 dati chimici, dai quali, fra l’altro, si evincono i livelli di contaminazione della falda

Riferisce in sintesi l’assessore Scaletti: “Lo studio ha permesso di cogliere indicazioni molto dettagliate sui livelli di contaminazione con un livello di accuratezza che mai avevamo avuto, confermando un dato - quello sull’inquinamento della falda - che già era noto.

Ma lo studio è andato oltre perché definisce in maniera estremamente accurata i flussi delle acque sotterranee sia in estate che in inverno.

Ed è forse questa la parte più interessante di tutto il lavoro d’indagine che fornisce quindi non solo un quadro complessivo della contaminazione della falda nell’area ma anche - e soprattutto - introduce un importante elemento di novità che ci obbliga a rivedere le soluzioni ipotizzate nel passato perché oggi, alla luce di questi risultati, appaiono scarsamente efficaci.

Il nuovo quadro conoscitivo rappresenta dunque un punto di partenza importante per il prosieguo delle attività di bonifica previste dai due Accordi di Programma sottoscritti nel 2016 e nel 2018 che complessivamente hanno messo a disposizione per la bonifica della falda circa 18 milioni di euro. E’ un quadro conoscitivo che accogliamo quindi con una visione di prospettiva, sapendo che le attività non si fermeranno qui proprio perché, diversamente dal passato, possiamo contare su risorse disponibili". Nel corso dell’ incontro, sono stati anche annunciati i passi che verranno fatti in futuro, innanzitutto la convocazione del tavolo tecnico a metà febbraio per definire le azioni successive.Visto che si stanno valutando ipotesi progettuali rispetto a quelle inizialmente pensate, occorrerà definire le tempistiche, fermo restando la volontà di procedere più velocemente possibile.