Cronaca



Carrara avrà una strada dedicata a Charles Dickens

martedì, 7 gennaio 2020, 21:52

di vinicia tesconi

Un altro successo per la Dickens Fellowship di Carrara e per la sua presidentessa, Marzia Dati. La proposta fatta dalla Dati di intitolare una strada al grande scrittore inglese è stata accolta dall’assessore alla cultura Federica Forti e diventerà una realtà in occasione dell’evento organizzato dalla Dickens Fellowship per il 24 e il 25 gennaio per celebrare i 175 anni dalla visita di Dickens a Carrara.

La manifestazione, che prevede un lungo convegno sullo scrittore e il suo Viaggio in Italia, nel quale sarà ospite anche l’attrice inglese Miriam Margoyles – la professoressa Pomona Sprout della saga cinematografica di Harry Potter – comprenderà anche la cerimonia di intitolazione della strada, scelta, non a caso, nella zona di San Martino, a Carrara, perché sede del consolato britannico al tempo della visita di Dickens.

La dedica dei una via carrarese a Charles Dickens ha avuto la sponsorizzazione e il sostegno anche dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, dell’ Accademia Albericiana, della Fondazione Cassa di Risparmio, del Rotary Club Massa Carrara del Centenario e Lions Club Massa Carrara Apuania. Tra i patrocinatori anche l'Istituto Comprensivo Carrara e Paesi a Monte il cui contributo è stato particolarmente apprezzato dalla presidentessa Dati: “Crediamo molto nella partecipazione dei giovani - ha detto la Dati - e nella possibilità di avvicinarli sempre alla lettura e alla letteratura e soprattutto a un autore come Charles Dickens. La filiale della Dickens di Carrara ha siglato un accordo di collaborazione con l'Istituto Comprensivo Carrara e paesi a monte e vuole ringraziare pubblicamente la dirigente Luciana Ceccarelli per l'interesse che ha sempre mostrato verso le nostre attività.”.