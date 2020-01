Cronaca



Centro recupero animali selvatici Wwf Ronchi, il primo arrivato un Assiolo spaventato dalle follie del Capodanno

venerdì, 10 gennaio 2020, 20:54

Gianluca Giannelli, vice-presidente del Wwf Alta Toscana Onlus, illustra l'attività del centro recupero animali selvatici del Wwf, una struttura importante che opera sul territorio da quasi tre decenni tra non poche difficoltà:

Inizia un nuovo anno e il primo arrivato è un esemplare di Assiolo stressato dai botti di fine anno, dopo alcuni giorni in osservazione è stato liberato. Sono passati 27 anni e siamo ancora qua, tra mille difficoltà di tutti i tipi che avrebbero fatto cedere una quercia secolare, noi esili come un fuscello abbiamo passato tutte le tempeste.

A parte la poesia e i circa 17.000 animali selvatici soccorsi, dal lontano 1993 anno in cui le Guardie Giurate del WWF si trovarono molto spesso nelle loro uscite di vigilanza a soccorrere animali feriti, passo dopo passo la realtà di oggi ci vede impegnati su vari fronti nella tutela della biodiversità con una struttura che è cresciuta di importanza, serietà e professionalità che ci è valso il riconoscimento di tutte le Autorizzazioni di Legge da parte del Ministero dell’Ambiente in collaborazione con l’I.S.P.R.A. l’Istituto Nazionale che sovraintende alla disciplina di conservazione della Biodiversità e la Regione Toscana.

Pertanto dopo la riconferma quale Centro di recupero avifauna selvatica ormai in dirittura del trentennale di attività è giunta da poco l’autorizzazione, dopo circa 20 anni di attività collegati ad altri centri WWF, alla gestione di un proprio centro di recupero Tartarughe marine di Primo soccorso, con l’autorizzazione alla ricerca scientifica, marcature, cura e successiva liberazione presso il Centro di Marina di Massa a Ronchi e la base nautica con imbarcazioni e strutture di pronto intervento presso l’Oasi WWF “dune di forte dei Marmi “.

Collaborazione portata avanti in stretto contatto con le Capitanerie di Porto-Guardia Costiera di Viareggio e Marina di Carrara. Attività che è collegata alla collaborazione nella protezione dei siti di nidificazione sulla costa Toscana di cui il 1° in assoluto scoperto dai volontari del centro di Ronchi nel 2013.

Tartarughe terrestri e piccoli esemplari di fauna esotica sono un’altra attività che ci vede impegnati e per quanto riguarda le tartarughe esotiche, in sintonia con le nuove direttive Comunitarie, la Regione Toscana ha individuato il nostro Centro come il primo autorizzato al ricevimento e la detenzione delle specie invasive che molti problemi creano alla biodiversità Europea.

Insomma un grazie a tutti coloro che in questi anni ci hanno aiutato, il Comune di Massa per l’affidamento del Parco, l’Asmiu per la gestione dei rifiuti, il Corpo Vigili Giurati di Massa per la vigilanza e la sicurezza del nostro lavoro e altri Enti, Società e Privati il cui supporto è di fondamentale importanza per un’eccellenza del territorio di cui tutti ne devono essere fieri.