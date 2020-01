Cronaca



Cesare Micheloni: "I giardini di Avenza sono lo specchio del nostro quartiere, dimenticato dalle istituzioni"

martedì, 21 gennaio 2020, 20:29

di Donatella Beneventi

Carrara non è solo centro storico e Marina, ma anche Avenza, una parte della città assolutamente rilevante, sia per densità di popolazione, che per numero di attività commerciali: si chiama centrale, fra gli abitanti, proprio perché baricentrica rispetto a Carrara antica e quartieri a mare. Da tempo, un gruppo nutrito di residenti, lamentano l'assenza o la latitanza dell'amministrazione attuale, come se Avenza fosse stata dimenticata, dando più spazio ad altre zone della città. Cesare Micheloni, commerciante avenzino, solleva alcune questioni legate alla gestione del territorio, in particolare i giardini di Avenza, in particolare quelli che si trovano davanti alle scuole Finelli e quelli di fronte alle scuole Da Vinci.

"Sono stati spesi molti soldi per recintare i due giardini - dice Micheloni - per cui è necessario che vengano aperti e chiusi regolarmente: è stato fatto un bando per affidare il servizio di apertura e di chiusura dei due giardini, ed è stato deserto,dopo di che con una determina del 10 febbraio 2019 numero 3350, viene affidato alla Onlus Opera con una copertura di 5000 euro l'anno, il servizio di gestione, che comprende entrambi i parchi, con la clausola che per quel che riguarda il guardianaggio, non ha dei riferimenti e degli orari specifici. Il parco del Partigiano- prosegue Micheloni- viene chiuso abbastanza regolarmente, ma quello dei Ragazzi del '44, è quasi sempre lasciato aperto anche durante la notte, e ne sono testimone io e altre persone della zona. A questa Onlus è stata concessa una proroga, ma mi domando, perché spendere tutti questi soldi, se i giardini sono tenuti così?"Il discorso va poi oltre, verso lo stato di degrado della zona: "Avenza è dimenticata - dice con rammarico Micheloni - e ha bisogno di molte attenzioni: i problemi non sono recenti, ma chi è attualmente al governo cittadino, ha accentuato questo divario, interessandosi principalmente del centro storico: tutta Carrara ha bisogno, tutta la città nel suo insieme è problematica.Anche qui tanti negozi stanno chiudendo, il quartiere si sta spopolando, e chi va via da qui o da Marina, non è che si trasferisce in un'altra zona, ma se ne va proprio. Chiediamo che ci sia più presenza della politica, non abbiamo riferimenti, dei tramiti: dalla fine delle circoscrizioni, è peggiorata la situazione, e gli attuali non si fanno vedere. Come cittadini interessati alla nostra Avenza, siamo disponibili al dialogo, ed è nostra intenzione far sentire la nostra voce."