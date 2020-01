Cronaca



Chiuso per una settimana il reparto di radiologia del Monoblocco: lo sdegno del Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara

sabato, 4 gennaio 2020, 11:59

E’ andato in vacanza natalizia anche il reparto di radiologia del Centro Polispecialistico A.Sicari nel Monoblocco di Carrara: dal 30 dicembre al 6 gennaio tutti i servizi radiologici sono stati sospesi in toto, cioè senza che neppure un solo addetto restasse a far comunque funzionare la struttura e senza altra motivazione plausibile di quella delle ferie natalizie, appunto.

Una situazione che non ha precedenti, da quando il centro è stato aperto e che risulta particolarmente pesante a causa delle già impressionanti attese che vengono abitualmente imposte agli utenti per questo genere di servizi. A segnalare la cosa al sindaco De Pasquale e alla commissione sanità del comune di Carrara è stato il Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara che ha fatto notare: “Stupisce questa interruzione nell’erogazione del servizio decisa da ASL poiché non si è mai verificata in precedenza neppure quando presso il reparto era in servizio un solo Medico, andato in pensione nel mese di ottobre 2019. A maggior ragione è oggetto di interrogativi oggi perché presso il reparto prestano sevizio due medici stabili.”.

La soluzione scelta dalla Asl è stata quella di invitare gli utenti a rivolgersi alla radiologia del delle Apuane, notoriamente sovraffollata: un’indicazione che secondo il Comitato Primo Soccorso sarebbe stata dettata dalla speranza di far diminuire le richieste in questo periodo secondo una logica giudicata iniqua e in malafede e, forse, finalizzata a un piano più criptico volto a sostenere la chiusura del polo carrarese: “Diminuire i servizi erogati presso la radiologia può apparire, infatti, un mezzo per sminuirne la valenza e motivarne una eventuale chiusura con delocalizzazione altrove per “improduttività”.

Il comitato ha quindi rivolto un appello al sindaco e alla commissione sanità invitandoli a tenere presente tutto il disarticolato percorso dei vertici ASL per depotenziare i servizi attivi presso il Monoblocco e esortando a chiedere motivazioni della sospensione del servizio di radiologia presso il Centro Polispecialistico Sicari soprattutto diffidandoli dal ripetere, come loro abitudine, simili decisioni, dannose, e mera proiezione di una volontà ostinata nel risparmio a danno della Collettività.

“Troppo facile sospendere d’arbitrio un servizio per poi fare report di scarsa domanda del servizio stesso e parlare di dismissioni! – hanno fatto sapere dal Comitato - Chiediamo che di quanto accaduto sia informata, oltre alle Organizzazioni Sindacali, anche l’assessore regionale al Diritto alla Salute Stefania Saccardi e i consiglieri che rappresentano in Regione il nostro territorio così che non si verifichi mancanza di comunicazione e/o interazione su problematiche delicatissime.”. Il comitato ha infine ribadito il severo controllo operato su tutte le scelte operative fatte da Asl per il territorio locale.

Vi. Te.