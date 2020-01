Cronaca



Classi inagibili all'alberghiero di Massa: incontro dei ragazzi in provincia per avere risposte

mercoledì, 8 gennaio 2020, 13:03

di rossella barattini

Questa mattina gli alunni dell'istituto alberghiero G.Minuto si sono incontrati in piazza Aranci alle 9.30, proprio davanti alla sede della provincia di Massa-Carrara. Con la loro protesta pacifica, i ragazzi hanno chiesto che venissero date risposte in merito ai lavori di ripristino della struttura che ad oggi presenta molti problemi.



"La situazione è critica" denunciano i ragazzi: "Tantissime aule sono inagibili. Ci era stato promesso che con il rientro dalle vacanze le aule sarebbero state ripristinate". In piazza quindi, per ottenere risposte da parte della provincia, che non hanno tardato ad arrivare. Infatti alle 10.30 il presidente G. Lorenzetti ha incontrato i rappresentanti di classe e di istituto e cercato di spiegare loro le ragioni dei ritardi sui lavori.



"Nel mese di luglio abbiamo riscontrato dei problemi e ci siamo attivati per intervenire. I ritardi nell'adempimento dei lavori ci sono stati, ma non per colpa nostra: la sovrintendenza ha chiesto delle note aggiuntive. Il bando di gara è stato aperto dopo l'ok della sovrintendenza sopraggiunto il giorno 11 dicembre, dopo di che è stata aperta la gara il giorno successivo ed è stata chiusa dopo 7 giorni".



I lavori pertanto hanno avuto inizio il giorno 4 gennaio e ad oggi sono stati terminati in due classi. Il rappresentante di istituto Leonardo Barni, però non è preoccupato soltanto per i lavori imminenti: la scuola è chiaramente malmessa e si chiede se questa situazione si ripresenterà anche nel futuro.



Lorenzetti aggiunge: "Credo che la scuola che consegneremo sarà in una situazione migliore. L'impegno sarà quello di fare il meglio possibile. Purtroppo siamo in una situazione di emergenza continua"