Collettivo “Officine San Giacomo” sfrattato dal San Giacomo per il bando periferie

martedì, 21 gennaio 2020, 20:34

La partenza era stata esattamente due anni fa. L’assessorato alla cultura del comune di Carrara aveva aperto un bando per la gestione del Centro per le Arti Performative San Giacomo, antico ex ospedale cittadino ristrutturato nel '99 come spazio multifunzionale e tenuto chiuso per anni.

Veniva offerta, alle associazioni che ne avessero fatto richiesta, la disponibilità degli spazi molto suggestivi e distribuiti su tre piani, per usarli come sala per prove, spettacoli, mostre, corsi rivolti al pubblico e gratuiti. Il bando aveva una durata di sei mesi e vide la nascita del collettivo Officine San Giacomo, cioè l’unione delle sette associazioni che avevano aderito alla proposta.

Essendo quattro le compagnie teatrali comprese nel collettivo Officine San Giacomo, l’attività teatrale è stata prevalente ma molto apprezzata sia per l’offerta, sia per la qualità degli spettacoli ed ha contribuito a favorire quell’apertura del quartiere più degradato del centro cittadino richiesta dal bando stesso.

Il carattere sperimentale dei percorsi proposti al San Giacomo non ha affatto limitato la buona accoglienza del progetto da parte dei cittadini tanto che il bando è stato rinnovato e dall’aprile 2019 l’esperienza si è consolidata con un affitto pagato dal collettivo ad Erp e la programmazione di una nuova stagione di iniziative, corsi e spettacoli, molti dei quali gratuiti. Ma nell’estate dello scorso anno l’improvviso cambio di rotta con la notizia, arrivata dal comune, di liberare gli spazi del San Giacomo. La motivazione dello “ sfratto”, secondo i rappresentanti del collettivo, sarebbe la necessità per il comune di adibire la struttura a una ludoteca capace di accogliere 36 bambini provenienti da famiglie con reddito molto basso, conseguenza del bando periferie a cui la precedente amministrazione aveva partecipato nel 2016 e che, dopo anni di stallo, è finalmente partito.

Inevitabile e grande il disappunto per tutte le associazioni del collettivo che hanno ripercorso le tappe del progetto: “Facciamo soprattutto teatro. Un teatro popolare non è un teatro d'élite, vuole essere un teatro pubblico e al pubblico presta attenzione, se ne prende cura, vuole esserne abitato, crea uno spazio di relazione con la comunità, sviluppa complicità e senso di appartenenza.

Molte sono state le attività di questi due anni, alcune ancora in corso: spettacoli per grandi e per piccoli, corsi di teatro, stages di acrobatica, danza, serate di ballo popolare, concerti, conferenze, mostre, dibattiti, una banda musicale per grandi e piccini, rassegne tra cui “Oltre il ponte” con il sostegno della Cassa di Risparmio di Carrara e “Cantieri aperti” con il sostegno della Provincia, a cura della compagnia Semi cattivi; collaborazioni con studenti e docenti dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara; con compagnie internazionali tra cui Teater na De Dam (Olanda) e strutture locali tra cui “Casa di Betania”, a cura di Antonio Bertusi e la casa di riposo per anziani “Regina Elena” a cura dell'”Osservatorio teatrale” e Compagnia Stradevarie.

Perché un luogo fucina di attività culturali e sociali, frequentato e vissuto da artisti e da persone che abitano il quartiere e la città e che ogni giorno sta crescendo, deve improvvisamente chiudere? Perché tagliare le gambe ad un progetto che sta prendendo corpo nel cuore di una città che ha bisogno di cultura e di spazi di condivisione forse più dello stesso pane?

Crediamo che interrompere bruscamente la vita di un centro che ospita e coinvolge ragazzi, adulti, migranti, bambini di tutte le fasce sociali sia controproducente per l'intera comunità: due anni di lavoro ci hanno permesso di entrare in relazione con il quartiere e la città, comprenderne le dinamiche, le potenzialità e le difficoltà. Crediamo che esperienze artistiche, culturali e sociali come quelle che avvengono all'interno del centro siano preziose e abbiano bisogno di un respiro lungo e di sostegno.

Crediamo, come riconosciuto dall'attuale assessorato al sociale l'8 Marzo 2018 “che la nostra pratica teatrale possa essere una risorsa e uno strumento sociale per l'abbattimento delle barriere culturali e dei pregiudizi”.

Da qui una serie di quesiti che il collettivo, attraverso Soledad Nicolazzi di Stradevarie ha indirizzato all’amministrazione sulla reale necessità di chiudere il centro artistico per un’attività di sole tre ore al giorno destinata ai bambini, sulla possibilità di utilizzare questi fondi per attività che già stanno avvenendo all'interno del centro o di nuove da promuovere, sull’opportunità di far convivere entrambe le realtà vista l’estensione degli spazi del San Giacomo o di valutare altre sedi già esistenti per attuare la ludoteca del bando periferie come la Padula o Bonoscala senza dover annullare il lavoro di questi anni di decine di persone ricominciando da zero.

Il collettivo ha quindi invitato tutti i cittadini a partecipare a un’assemblea pubblica, sabato 25 gennaio alle ore 15,30 nei locali del San Giacomo per un confronto che porti ad individuare il modo per proseguire il lavoro svolto in questi due anni. Inoltre il collettivo ha ricordato il calendario degli appuntamenti previsti per il prossimo mese: corsi per bambini e per grandi a cura di Policardia Teatro, Stradevarie; Jacopo Marconi il 26/1 ore 21:00, in occasione della giornata della memoria uno spettacolo della giovane compagnia “Gli itineranti”; il 31/1 una serata di danze popolari in collaborazione con Folkapuano, l'1 e 2/2; Athamanta- giornate di studio #1, Le ricadute del sistema estrattivo su territorio e comunità, organizzata da Fridays For Future Carrara, Casa Rossa Occupata e Fridays For Future Massa, sabato 1 ore 19,30 un estratto dello spettacolo “Marbleland” di Soledad Nicolazzi; il 7 febbraio “Sciamanesimo e rituali- conferenza esperienziale”; il 15/2 “Workshop per aspiranti Videomaker “a cura di Fabio Aiazzi; il 22/2 concerto dell'Orchestrana e Cristina Alioto; il 23/2 stage di canto a cura di Camilla Barbarito.