“Costruiamo la comunità educante”: primo incontro rivolto ai docenti

venerdì, 10 gennaio 2020, 13:59

Ha ripreso mercoledì pomeriggio il percorso formativo "Costruiamo la Comunità Educante" con un incontro che ha avuto come destinatari i docenti degli Istituti comprensivi e come relatore il dirigente scolastico e formatore prof. Testa Giovanni. "Costruiamo la comunità educante" è la nuova proposta formativa promossa dall'amministrazione comunale di Massa, dall'Ufficio scolastico territoriale e Aps Free P.I.C.A.S.So e che coinvolge, per la prima volta, tutto il mondo della scuola a 360 gradi: studenti, docenti, personale Ata e famiglie.

Il prof. Testa, nel suo primo laboratorio di formazione, si è concentrato sulle dinamiche interpersonali e sulle competenze relazionali per lavorare bene in gruppo, una delle delicate tematiche in programma accanto alla quale saranno accostati argomenti quali il bullismo, la fatica di essere genitori, il ruolo del Pubblico ufficiale negli istituti scolastici.

“L'impegno dell'amministrazione del sindaco Francesco Persiani e di tutte le parti coinvolte nel progetto va verso la valorizzazione dello “stare bene nel luogo di lavoro” in questo caso la scuola per dare ai ragazzi, agli insegnanti e ai genitori, tutte le conoscenze e gli strumenti possibili per interfacciarsi gli uni con gli altri al meglio, creare i giusti rapporti, le corrette dinamiche di gruppo, ma soprattutto un clima di benessere ed affrontare tematiche che non devono mai essere sottovalutate” ha detto l'assessore all'Istruzione Nadia Marnica, “anche il primo incontro formativo rivolto agli insegnanti ha riscontrato una buona partecipazione e questo ci conferma che la scuola ha bisogno di essere valorizzata e i ragazzi sostenuti e guidati nel loro percorso di crescita”.

I prossimi appuntamenti, sempre rivolti ai docenti degli Istituti comprensivi e con relatore il prof. Testa, sono in programma il 15 e il 17 gennaio all’istituto tecnico Meucci di Massa. Sempre il 17 gennaio al Liceo Classico Rossi si terrà invece il secondo incontro con gli studenti tenuto dalla dott.ssa Rosa Russo, giudice onorario del Tribunale dei minori di Firenze, che si articolerà in otto ore e a seguito del quale gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione riconosciuto nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.