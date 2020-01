Cronaca



Crolla soffitto in un'aula del liceo Pascoli a Massa

martedì, 7 gennaio 2020, 14:03

di vinicia tesconi

Bruttissimo rientro a scuola per una classe del liceo Pascoli di Massa: stamani, mentre i ragazzi erano in classe, una larga porzione di intonaco si è staccata dal soffitto ed caduta a terra. L'aula si è riempita di detriti e calcinacci, alcuni anche di dimensioni consistenti, ma, per fortuna, nessun ragazzo è rimasto ferito. Gli studenti sono stati fatti uscire dalla scuola tempestivamente ed è stata disposta una chiusura di due giorni per permettere ai tecnici di controllare la stabilità dei soffitti in tutti gli edifici. Il polo Pascoli è composto, infatti, dal liceo linguistico, dal liceo delle scienze umane e dalla scuola media. Sul posto sono già arrivati i tecnici della Provincia sotto la cui sovrintendenza sono tutte le scuole superiori del territorio apuano.