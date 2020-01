Docenti in marcia: “Insieme per una scuola sicura”

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 23 gennaio 2020, 19:57

E’ una data simbolo, il 27 gennaio 1945: il giorno in cui i carri armati dell’esercito sovietico entrarono nel campo di Auschwitz in Polonia e lo liberarono. E’ la data scelta universalmente per celebrare la Giornata della Memoria

giovedì, 23 gennaio 2020, 10:42

Ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia che, però, non gli ha lasciato scampo. La notte del 22 gennaio è deceduto il tenente colonnello della guardia di finanza Luigi Tatone, di 48 anni

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:56

Si è svolta questa mattina presso il salone di rappresentanza della Camera di commercio la seconda edizione di GalileIndustry 4.0, il progetto dell'Istituto Galilei di Avenza dedicato agli studenti in uscita dalle scuole superiori

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:48

La collaborazione tra la Provincia di Massa-Carrara e l’I.I.S. Barsanti-sede Salvetti di Massa ha visto recentemente protagonisti gli studenti dell’istituto scolastico che, attraverso un’esperienza di alternanza scuola-lavoro, hanno portato il loro contributo alla mostra multimediale “E’ una storia di tutti”

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:32

Nel quarto anniversario della morte del giovane Giulio Regeni l'I.I.S. "D.Zaccagna" di Carrara ha inteso partecipare all'iniziativa di Amnesty International per chiedere la verità sui responsabili della sua morte

martedì, 21 gennaio 2020, 20:45

Entusiasmo alla scuola primaria "Marconi" di viale Potrignano per l'evento inaugurale di "The Different Project Carrara", il progetto di educazione ambientale di Nausicaa Spa rivolto ai più piccoli