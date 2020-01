Cronaca



Domenica 5 gennaio la pista in piazza Menconi a Marina di Carrara ospita un altro imperdibile spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio

giovedì, 2 gennaio 2020, 17:10

Torna a esibirsi la Compagnia Ghiaccio Spettacolo, composta da pattinatori di alto livello, che realizzeranno spettacolari coreografie in grado di affascinare sia gli adulti che i bambini.

Essendo domenica la vigilia dell’Epifania, il titolo non poteva che essere “Befana On Ice”: in programma uno spettacolo divertente ed emozionante, tutto dedicato alla Befana, con musiche coinvolgenti e suggestive acrobazie mozzafiato, in singolo, coppia e gruppo.

Nata otto anni fa, la Compagnia Ghiaccio Spettacolo (con Carolina Moscheni, Andrea Fabbri, Sara Delfinetti, Ilaria Stroppa, Sara Casella, Francesco Torre, Federico Uslenghi e Moreno Lafiosca nel ruolo di presentatore) ha già collaborato con i più grandi pattinatori del mondo, producendo numerosi eventi in tutta Italia e partecipando a programmi televisivi come «Notti sul Ghiaccio». Insieme regaleranno al pubblico uno spettacolo di altissimo livello, emozionante e intenso, in un connubio di eleganza, ritmo e armonia, di alto livello, dove ogni brano verrà trasformato in un quadro coreografico, con numeri di gruppo, di singolo e di coppia.

Inizio spettacolo ore 15.30, con ingresso libero.

Questi gli orari di apertura della pista: sabato, domenica, giorni festivi e fino al 6 gennaio (in concomitanza con la chiusura delle scuole) dalle ore 10.00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle ore 22.00; negli altri giorni dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Biglietto di ingresso € 7,00 ogni 45 minuti; ridotto € 5,00 per bambini fino a 10 anni.