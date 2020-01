Cronaca



Domenica la V Marcia Interreligiosa della Pace a Massa

mercoledì, 29 gennaio 2020, 16:45

di vinicia tesconi

Torna nel centro di Massa la Marcia Interreligiosa della Pace, giunta alla sua quinta edizione, dopo la trasferta oltre Foce dello scorso anno che fu penalizzata dalla pioggia incessante. A presentare il tema dell’edizione 2020 sono stati gli organizzatori, cioè i rappresentanti delle principali comunità religiose presenti sul territorio locale: Marco Leorin, presidente diocesano dell’Azione Cattolica,Massimo Marottoli, pastore della chiesa metodista di Carrara e La Spezia, Stella Buratti dell’Accademia Apuana della Pace, Daniela Alexandru della chiesa ortodossa di Carrara e Claudia Berlucchi di Casa Betania. Tra gli organizzatori dell’evento, non presenti in conferenza stampa, anche le comunità musulmane di Massa e di Carrara, l’Ufficio Migrantes della chiesa Apuana, la Caritas e La Pastorale Giovanile.

“ La marcia interreligiosa della pace – ha spiegato Leorin - è una proposta che unisce le realtà religiose del territorio per ribadire l’impegno a promuovere la pace, anche in considerazione del fatto che tutte le confessioni religiose per natura non possono accettare la violenza accanto alla fede. L’edizione 2020 della Marcia Interreligiosa della Pace è prevista per il 2 febbraio, con ritrovo alle ore 15 davanti alla stazione di Massa. Da lì partirà il corteo che risalirà viale della Stazione, via Bergamini ,via Giudice, via Bastione, piazza Aranci, dove ci sarà una sosta con canti e riflessioni, poi piazza Mercurio, via Guidoni, via Beatrice, piazza Martana e infine piazza Berliguer. Ogni gruppo o associazione partecipante porterà il suo contributo: ci saranno bandiere, colori,musica e parole; la chiesa metodista farà la lettura alcuni testi biblici sul tema specifico e porterà dei canti; la comunità islamica ha mandato il testo di alcune sure che verranno lette in modo bilingue. Nel raduno finale abbiamo previsto la piantumazione di un albero di ulivo e la distribuzione a tutti i presenti di sacchetti con semi di girasole da piantare. Come ogni anno, la Marcia della Pace ha un tema e quest’anno è l’ambiente perché la pace si esprime anche attraverso il rispetto dell’ambiente. Abbiamo pensato di legare la Marcia della Pace ad un secondo evento da fare verso la fine primavera che è la cena di fine Ramadan per la comunità islamica. La prima edizione di questo evento si è tenuta lo scorso anno a Carrara con grande successo e da quest’anno vorremmo legare le due esperienze alternando ogni anno la sede tra Massa e Carrara.”

“ Sono felice che la Marcia Interreligiosa della Pace - ha detto Stella Buratti - sia diventata un appuntamento nnuale perché è molto significativo ed importante che almeno un giorno all’anno ci sia questa condivisione di un percorso che ognuno fa ogni giorno da solo. Noi come Accademia della Pace, pur essendo un’istituzione laica, abbiamo sempre creduto in questo valore e per questo abbiamo aderito sin dalla prima edizione. “

Il pastore Massimo Marottoli ha messo in evidenza l’importante valore di collegamento che la Marcia Interreligiosa della Pace ha tra le varie comunità religiose del territorio: “Si crea un legame tra le varie realtà e il territorio attraverso tutti i temi connessi con la pace. Il tema dell’ambiente, scelto per quest’anno, è molto significativo: pace, infatti, vuol dire anche pace con ambiente nel senso di cura e attenzione dell’ambiente e no sfruttamento sconsiderato, problema che nel territorio apuano è sicuramente molto presente. Non abbiamo alcuna intenzione di politicizzare la marcia ma è evidente che c’è una posizione che ha un connotato politico derivato dalla consapevolezza di una dimensione reale. Molto bella la scelta dell’albero da piantare e dei sei da distribuire a tutti: è un messaggio di pace molto evangelico. Per noi è anche un importante messaggio politico quello di includere nell’organizzazione la comunità islamica: vogliamo rendere evidente che stanno cercando di inculcarsi informazioni e paure infondate.”

Claudia Berlucchi ha ricordato la parteciapzione storica di Casa Betania alla Marcia Interreligiosa della pace: “La realtà lavorativa per noi di Casa Betania è la convivenza con persone di fedi diverse: è molto interessante costruire la pace nel rispetto del sentimento religioso di tutti ed è importante, in questo clima di odio, dare un segnale così forte.”

“È la quinta volta che partecipiamo - ha detto Daniela Alexandru - questo evento vissuto dal vivo è sempre una bella sorpresa: ogni volta ho visto tanta gioia nei volti di chi partecipava, una gioia che non posso descrivere a parole, non ho mai sentito bambini piangere, neanche molto piccoli e dalle finestre le persone ci hanno sempre fatto segni di saluto. Non ho mai visto una cosa del genere.”

Bissare il successo. Verrà fatta anche in caso di pioggia, solo se non c’è allerta meteo.