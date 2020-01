Due escursioniste finiscono fuori sentiero: salvate dal Sast

Altri articoli in Cronaca

sabato, 4 gennaio 2020, 20:30

Circa 3 mila persone presenti alla manifestazione a Massa contro il nuovo regolamento per la concessione degli agri marmiferi. La manifestazione si è svolta a partire dalle 16

sabato, 4 gennaio 2020, 14:38

Torna in piazza la Befana di Torano. Saranno stati gli abitanti del piccolo borgo di Carrara a donare le ottanta calze che saranno consegnate dalla Befana agli altrettanti bambini da zero a dieci anni che vivono nel paese

sabato, 4 gennaio 2020, 14:29

Il compartimento polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana nel corso dell’anno ha denunciato 992 persone, ha effettuato 6 arresti e 61 perquisizioni. Nell’ambito dei reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online, nell’anno in corso, ha indagato 53 persone ed effettuato 4 arresti

sabato, 4 gennaio 2020, 11:59

E’ andato in vacanza natalizia anche il reparto di radiologia del Centro Polispecialistico A.Sicari nel Monoblocco di Carrara: dal 30 dicembre al 6 gennaio tutti i servizi radiologici sono stati sospesi in toto, cioè senza che neppure un solo addetto restasse a far comunque funzionare la struttura

venerdì, 3 gennaio 2020, 18:24

Il vicepresidente del WWF Alta Toscana Onlus Gianluca Giannelli ancora una volta denuncia la situazione di degrado in cui si trova il territorio provinciale. Questa volta è il torrente Renara a finire nel mirino degli ambientalisti. E con ragione

venerdì, 3 gennaio 2020, 15:28

Mercoledì 8 gennaio riaprirà a pieno regime la ricicleria di via Dorsale dopo i lavori effettuati in questi mesi e necessari a rendere il sito più efficace ed adeguato alle normative vigenti